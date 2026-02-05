 “Voy a dar lo mejor de mí”: Skarleth Labra es oficialmente la primera candidata a reina del Festival de Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada Video | Pasajero graba pelea entre choferes en pleno recorrido en Peñaflor Ministerio de Salud confirma caso importado de sarampión Así fue el masivo rescate de bañistas en playa de La Serena: Ninguna es apta para el baño Surgen nuevos antecedentes tras fatal accidente en Ritoque: Mala maniobra habría generado el volcamiento
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/02/2026 20:53

“Voy a dar lo mejor de mí”: Skarleth Labra es oficialmente la primera candidata a reina del Festival de Viña 2026

La ganadora de Fiebre de Baile eligió a Pato Sotomayor como su generalísimo de campaña.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Skarleth Labra confirmó que será candidata a reina del Festival de Viña del Mar 2026 tras haberse coronado como la ganadora de la primera temporada de Fiebre de Baile.

La idea nació a petición de Cecilia Gutiérrez en el último capítulo de Plan Perfecto, mientras que Pato Sotomayor planteó que era una buena forma de honrar el cariño que el público le brindó en esta temporada.

Skarleth Labra es la primera candidata a reina de Viña 2026

"Me encantaría", dijo la ganadora de Fiebre de Baile, quien además, entre risas, agregó: "Con mi metro 56 he logrado todo y el piscinazo bombita como en Gran Hermano".

A pesar de sus múltiples opciones que iban desde Danilo 21 a Vasco Moulian, Skar eligió a Pato Sotomayor como generalísimo de campaña, quien ya otorgó su primera conferencia de prensa.

"Queremos decirle a todo el país, desde Arica hasta Tierra del Fuego, a todas las otras candidatas que lo piensen bien, porque hoy, cuando son las 7 de la tarde con 5 minutos, se oficializa la primera candidatura al Festival de Viña 2026 y dejo con ustedes a la reina de Viña 2026, Skarleth Labra", sentenció el periodista.

Finalmente, Labra recordó un particular episodio: "Me comprometo, voy a dar lo mejor de mí, pero yo lo intenté una vez y me ganó la Naya (...) lo vamos a dar todo, más que nada para disfrutar, salir un poquito de la zona de confort y nada, lo vamos a pasar bien", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Atención, mujeres dueñas de casa: Este es el único requisito para acceder al Bono de Protección por 24 meses seguidos

Lo último

Lo más visto

Impactante registro: Madre sufre violenta encerrona afuera de jardín infantil en Maipú

Los antisociales la intimidaron mientras ella pedía desesperadamente que le permitieran sacar a su bebé del vehículo.

05/02/2026

Para el periodo 2027-2028: Aseguran que Rafael Araneda sería reemplazado por icónico exanimador en el Festival de Viña

Se trata de una de las figuras más recordadas en la animación dentro de la historia del certamen viñamarino.

05/02/2026

“Gracias por tanta emoción”: Hermano de Skarleth Labra compartió emotivo recuerdo tras triunfo en Fiebre de Baile

El joven de 25 años recordó los días en donde ambos eran niños, con un recuerdo que se vincula directamente con la carrera artística de Skarleth.

05/02/2026

¿Lo cumples? El requisito clave que permite sumar casi $100 mil pesos a tu pensión

El aporte se calcula en UF y permite a personas sumar un importante monto directo a la pensión. Revisa acá la condición clave para recibirlo y cómo.

05/02/2026