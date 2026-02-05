“Voy a dar lo mejor de mí”: Skarleth Labra es oficialmente la primera candidata a reina del Festival de Viña 2026 - Chilevisión

La ganadora de Fiebre de Baile eligió a Pato Sotomayor como su generalísimo de campaña.

Este jueves, Skarleth Labra confirmó que será candidata a reina del Festival de Viña del Mar 2026 tras haberse coronado como la ganadora de la primera temporada de Fiebre de Baile.

La idea nació a petición de Cecilia Gutiérrez en el último capítulo de Plan Perfecto, mientras que Pato Sotomayor planteó que era una buena forma de honrar el cariño que el público le brindó en esta temporada.

Skarleth Labra es la primera candidata a reina de Viña 2026

"Me encantaría", dijo la ganadora de Fiebre de Baile, quien además, entre risas, agregó: "Con mi metro 56 he logrado todo y el piscinazo bombita como en Gran Hermano".

A pesar de sus múltiples opciones que iban desde Danilo 21 a Vasco Moulian, Skar eligió a Pato Sotomayor como generalísimo de campaña, quien ya otorgó su primera conferencia de prensa.

"Queremos decirle a todo el país, desde Arica hasta Tierra del Fuego, a todas las otras candidatas que lo piensen bien, porque hoy, cuando son las 7 de la tarde con 5 minutos, se oficializa la primera candidatura al Festival de Viña 2026 y dejo con ustedes a la reina de Viña 2026, Skarleth Labra", sentenció el periodista.

Finalmente, Labra recordó un particular episodio: "Me comprometo, voy a dar lo mejor de mí, pero yo lo intenté una vez y me ganó la Naya (...) lo vamos a dar todo, más que nada para disfrutar, salir un poquito de la zona de confort y nada, lo vamos a pasar bien", cerró.