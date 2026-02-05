 Para el periodo 2027-2028: Aseguran que Rafael Araneda sería reemplazado por icónico exanimador en el Festival de Viña - Chilevisión
05/02/2026 18:59

Para el periodo 2027-2028: Aseguran que Rafael Araneda sería reemplazado por icónico exanimador en el Festival de Viña

Se trata de una de las figuras más recordadas en la animación dentro de la historia del certamen viñamarino.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este miércoles, Paula Escobar reveló que la organización del Festival de Viña del Mar estaría contemplando reemplazar a Rafael Araneda para el 2027 y ya tendrían a alguien en la mira.

La periodista aseguró que el contrato del animador era por dos años y se barajaría a una persona que ya hizo esta labor anteriormente, para ser la pareja de Karen Doggenweiler en el certamen del próximo año.

¿Quién es la persona que reemplazaría a Rafael Araneda?

"Karlita Constant, prepárate porque en 3,2,1 te digo al tiro que Sergio Lagos es el favorito para reemplazar el último año de Rafa Araneda en el festival", reveló Paula Escobar en Zona de Estrellas.

En esa misma línea, agregó: "Acá me dicen que este año solo siguió porque no se atrevieron a cambiar a Rafa Araneda", y además aseguró que el animador no habría sido bien evaluado por los organizadores.

Por otra parte, Escobar explicó que si Sergio Lagos llegara a aceptar esta propuesta, estaría contemplado para el certamen viñamarino en el 2027 y el 2028, que es el último año antes de que se haga una nueva licitación.

Finalmente, Hugo Valencia aseguró que el contrato de Karen Doggenweiler contempla la animación del Festival de Viña por cuatro años, por lo que se mantendría en la conducción.

