Anuncian prolongado corte de agua por emergencia en la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción, la cual afectará a la comuna de Las Condes, se debe a una emergencia.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre un importante corte que afectará a una zona de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se deberá a una emergencia en el lugar.

La compañía indicó la comuna afectada será Las Condes y el corte se extenderá por varias horas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Anuncian corte de agua en la región Metropolitana