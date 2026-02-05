“Me cambió para siempre”: Karla Melo compartió potente reflexión a un año de haber sido diagnosticada con cáncer - Chilevisión

La actriz y cantante también envió un emotivo mensaje a quienes atraviesan la misma enfermedad.

Este jueves, Karla Melo se sinceró con sus seguidores y compartió una potente reflexión a un año de haber sido diagnosticada con cáncer de mama triple negativo.

Actualmente, la cantante está en remisión y aprovechó la instancia para enviar un emotivo mensaje a quienes atraviesan la misma enfermedad, acompañado de fotografías que reflejan lo vivido en el último año.

¿Qué dijo Karla Melo?

A través de su cuenta de Instagram, Karla señaló: "Hace exactamente un año escuché palabras que me cambiaron la vida: 'Karla, tienes cáncer de mama triple negativo'".

La actriz destacó que dicho diagnóstico fue entregado un 4 de febrero, el mismo día en que se conmemora el Día Internacional del Cáncer.

"Ese día empezó un camino que jamás imaginé recorrer. Llena de miedos, preguntas, aprendizajes, lágrimas y también de una fuerza que no sabía que tenía. Hoy estoy en remisión. Estoy sana. Estoy viva y profundamente agradecida", confesó.

Karla agradeció a su familia, amigos, pareja y todo el equipo médico que estuvo detrás durante el tiempo en que combatió la enfermedad, así como también a las personas que conoció con el mismo diagnóstico, que le ayudaron a vivir este proceso.

"El cáncer me cambió para siempre. Me enseñó a mirar la vida con más conciencia. Ahora sé cuáles son las cosas realmente importantes. Quiero estar presente siempre, amar con pasión, abrazar, mirar a los ojos y ser más tierna conmigo misma", declaró la cantante.

Melo también dedicó un emotivo mensaje a quienes padecen la misma enfermedad: "No estás sola. Tu historia importa. Tu fuerza existe incluso cuando sientes que no puedes más".

"¡Hoy celebro la vida! Con mis nuevas cicatrices, pero con muchos aprendizajes y sobre todo con ¡Gratitud infinita!", concluyó Karla.