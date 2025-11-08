“No la tengo tan...”: Karla Melo realizó potente descargo en medio de tratamiento contra el cáncer - Chilevisión

La actriz se encuentra en la fase final del tratamiento que incluye un ciclo de 15 radioterapias; sin embargo, trajo consigo una carga emocional que Melo decidió compartir con sus seguidores en sus redes sociales.
Este viernes, Karla Melo realizó un profundo descargo respecto de lo que está atravesando en medio de un ciclo de radioterapias programadas para curar su cáncer de mama triple negativo.
A pesar de que la enfermedad ya no está en su cuerpo, la actriz tiene que atravesar una de las últimas fases del tratamiento y relató la carga emocional que conlleva.
"Hoy tengo pena, ayer también ¡Y siempre soy positiva por aquí! Hoy me quiero permitir expresar mi pena porque no la tengo tan clara, he llorado mucho, y acabo de terminar la cuarta radioterapia", señaló Melo a través de una historia en su cuenta de Instagram.
En esa misma línea, agregó: "Cuatro de quince. Siento que no la necesito, que me estoy haciendo un daño, que el sistema de salud es un negocio ¡Y que somos un número! Me da pena no tener la convicción y certeza de decir: '¡NO ME HAGO NI UNA H... MÁS!' Por miedo."
La también cantante hizo hincapié en que sus seguidores la hacen sentir mejor en momento como este y confesó: "Estoy cansada, incómoda, aburrida. Cuídense mucho ¡No coman h... que nos están envenenando!".
Finalmente, Karla concluyó: "Servimos más enfermos, pero haré todo a mi alcance para ir contra el sistema".