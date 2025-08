Karla Melo reveló emocionante hito por quimioterapia: “No pude contener las lágrimas” - Chilevisión

A cinco meses de dar a conocer su diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, la reconocida cantante y actriz anunció en redes sociales que fue sometida a su última quimioterapia.

La actriz y cantante chilena Karla Melo emocionó en redes sociales al compartir una importante noticia relacionada con su salud: este lunes vivió su última quimioterapia contra el cáncer de mama triple negativo.

Fue en marzo de este año cuando la intérprete dio a conocer su diagnóstico: "Fue súper difícil ya que hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas, y la espera de cada una es realmente angustiante", contó por aquel entonces.

Ahora, por fortuna, tras un largo camino donde mostró tanto sus alegrías como sus temores, Melo celebró este importante hito en su recuperación y documentó cómo fue su último día en el recinto de salud.

Karla Melo festejó última terapia con sus cercanos

En el registro, que superó los 34 mil likes, la artista mostró su camilla y detalles de su tratamiento, como el cáteter que está conectado a su cuerpo.

Y no estuvo sola, pues fue acompañada por un alentador grupo que la apoyó en todo momento. Entre ellos su pareja, Dunga, y varios de sus amigos y terapeutas.

"Acá m e puse a llorar porque fue la última vez que me conecto, espero que sea así. Aquí me puse a ver cómo el líquido rojo empezaba a llegar a mi cuerpo. Bueno, ahí se acabó todo. Ahora voy saliendo y me encontré con esta sorpresa hermosa", relató.

¿Cuál fue? Al salir del pabellón, sus amigas llegaron sin previo aviso con globos y carteles para felicitarla, algo que, según se vio en las imágenes, la hizo romper en llanto por la emoción.