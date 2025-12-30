 FOTOS | “Mi princesa”: Alexis Sánchez compartió primeras imágenes con su hija y Alexandra Litvinova - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Reportan ataque incendiario en La Araucanía: Sujetos quemaron dos camiones en Collipulli “Tuvieron mucho tiempo”: El relato de locatario que fue víctima de saqueo en centro comercial Sufrió ACV en medio de emergencia: Quién era el comandante de Bomberos fallecido en Litueche EXCLUSIVO | Conocido productor musical cumple prisión preventiva tras ser denunciado por secuestro EXCLUSIVO | “Yo lo maté”: El audio en que líder del Tren de Aragua reconoce crimen de Ronald Ojeda
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/12/2025 19:44

FOTOS | “Mi princesa”: Alexis Sánchez compartió primeras imágenes con su hija y Alexandra Litvinova

El futbolista publicó un tierno mensaje dedicado a su nueva etapa como padre. "Dios y la vida me regala momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida", afirmó en Instagram.

Publicado por CHV Noticias

Alexis Sánchez sorprendió este martes al compartir sus primeras fotos junto a su hija Bella, fruto de su relación con Alexandra Litvinova, que también aparece en las imágenes.

Recordemos que el futbolista se mantuvo bastante hermético durante el embarazo y posterior nacimiento de su primogénita. Hasta hoy, sólo se conocían postales publicadas por Alexandra.

A través de Instagram, Sánchez rompió con este misterio compartiendo tiernas fotografías en las que aparece su hija, su pareja y su familia perruna.

El emotivo mensaje de Alexis Sánchez a su hija

"Mi vida siempre fue enfocada en el fútbol. Ser siempre profesional dedicado a este hermoso deporte, y ayudar a mi familia. A cambio, perdí tiempos de estar con ellos, con amigos y de mi infancia, etc", partió diciendo en el mensaje.

Luego, señaló: "Pero, a finales del año 2025 que ya se termina, Dios y la vida me regala momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida cuando uno menos los espera".

"Bienvenida a casa, papá y mamá te cuidaremos mucho, mi princesa BELLA MÍA", agregó.

Al finalizar, el seleccionado nacional agradeció el cariño y el respeto de los chilenos. "Quería contarles esta linda noticia, siempre fui de hablar poco. En fin… Gracias, los quiero y les deseo lo mejor el año 2026".

Revisa las fotos acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

El primer Año Nuevo sin Tommy Rey: El legado popular e íntimo contado por su familia

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | “Yo lo maté”: El audio en que líder del Tren de Aragua reconoce crimen de Ronald Ojeda

CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a una conversación telefónica en la que Alfredo Henríquez Pineda, apodado como Gordo Álex, reconoce ser el autor material del homicidio.

30/12/2025

¿Era verdad? Rosario Bravo rompió el silencio por supuestas restricciones que le puso Daniel Fuenzalida

La enfermera de profesión conversó con Plan Perfecto y entregó su apoyo a su esposo, el médico Carlos Caorsi, quien se sumó a la polémica tras varios meses sin entregar declaraciones sobre el entramado con el animador.

30/12/2025

Asados, cervezas y contenidos para adultos: Los otros videos grabados en cárceles de Chile

Un equipo de Reportajes de CHV Noticias recopiló una serie de registros publicados en plataformas como TikTok que evidencian las celebraciones de internos en diversos penales del país.

30/12/2025

FOTOS | “Mi princesa”: Alexis Sánchez compartió primeras imágenes con su hija y Alexandra Litvinova

El futbolista publicó un tierno mensaje dedicado a su nueva etapa como padre. "Dios y la vida me regala momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida", afirmó en Instagram.

30/12/2025