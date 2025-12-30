FOTOS | “Mi princesa”: Alexis Sánchez compartió primeras imágenes con su hija y Alexandra Litvinova - Chilevisión

El futbolista publicó un tierno mensaje dedicado a su nueva etapa como padre. "Dios y la vida me regala momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida", afirmó en Instagram.

Alexis Sánchez sorprendió este martes al compartir sus primeras fotos junto a su hija Bella, fruto de su relación con Alexandra Litvinova, que también aparece en las imágenes.

Recordemos que el futbolista se mantuvo bastante hermético durante el embarazo y posterior nacimiento de su primogénita. Hasta hoy, sólo se conocían postales publicadas por Alexandra.

A través de Instagram, Sánchez rompió con este misterio compartiendo tiernas fotografías en las que aparece su hija, su pareja y su familia perruna.

El emotivo mensaje de Alexis Sánchez a su hija

"Mi vida siempre fue enfocada en el fútbol. Ser siempre profesional dedicado a este hermoso deporte, y ayudar a mi familia. A cambio, perdí tiempos de estar con ellos, con amigos y de mi infancia, etc", partió diciendo en el mensaje.

Luego, señaló: "Pero, a finales del año 2025 que ya se termina, Dios y la vida me regala momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida cuando uno menos los espera".

"Bienvenida a casa, papá y mamá te cuidaremos mucho, mi princesa BELLA MÍA", agregó.

Al finalizar, el seleccionado nacional agradeció el cariño y el respeto de los chilenos. "Quería contarles esta linda noticia, siempre fui de hablar poco. En fin… Gracias, los quiero y les deseo lo mejor el año 2026".

