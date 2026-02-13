Cecilia Gutiérrez anunció el quiebre de Nicole y Sergio Lagos tras 20 años juntos - Chilevisión

La periodista compartió un video en sus redes sociales explicando los detalles del término de la relación tras de la cantante y el animador e incluso aseguró que fue él mismo quien le confirmó la noticia.

Un nuevo quiebre remece al espectáculo nacional. La noche de este viernes Cecilia Gutiérrez reportó el quiebre entre Nicole y Sergio Lagos, tras 20 años de relación.

La panelista de Primer Plano compartió un video en su cuenta de Instagram en donde entregó detalles de la separación de la cantante y el animador, asegurando que tiene varios meses.

“Es una de las parejas más emblemáticas de la farándula, de esas parejas que uno pensaría que no se van a separar nunca, que pasaron todas las adversidades y no fue así”, inició contando.

”Después de 20 años juntos, Nicole y Sergio Lagos tomaron distancia, se separaron. Están viviendo en casa separadas”, anunció.

Detalles del quiebre de Nicole y Sergio Lagos

Según contó la perdiodista, habló directamente con Sergio Lagos, quien le confirmó el quiebre amoroso, pero recalcó que se mantienen unidos como familia.

“A pesar de que habían rumores de infidelidad o terceras personas, él me dice que es distanciamiento se debe a un desgaste natural de una relación de 20 años y que decidieron con Nicole tomar caminos separados”, agregó.

En esa línea, el animador le habría recalcaldo que “siguen teniendo una excelente relación, pasaron las fiestas juntos, van al cine. Porque independiente de lo que pase entre ellos, siguen siendo familia”.

“No hubo separación traumática”, insisitó.