 Cecilia Gutiérrez anunció el quiebre de Nicole y Sergio Lagos tras 20 años juntos - Chilevisión
Minuto a minuto
Yacarés en Playa Cavancha: Video abrió debate sobre cautiverio de fauna exótica Crece debate por ayuda desde Chile a Cuba: Oposición citará a Van Klaveren a declarar al Senado Presidente Boric abogó por sala cuna universal y el fin al CAE en último consejo de gabinete VIDEO | Pelea por estacionamiento dejó a hombre en riesgo vital en barrio 10 de Julio de Santiago Polémica por aplicación de Ley de Plásticos en supermercados: Esto dice la CCS y el ministerio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/02/2026 21:36

Cecilia Gutiérrez anunció el quiebre de Nicole y Sergio Lagos tras 20 años juntos

La periodista compartió un video en sus redes sociales explicando los detalles del término de la relación tras de la cantante y el animador e incluso aseguró que fue él mismo quien le confirmó la noticia.

Publicado por CHV Noticias

Un nuevo quiebre remece al espectáculo nacional. La noche de este viernes Cecilia Gutiérrez reportó el quiebre entre Nicole y Sergio Lagos, tras 20 años de relación. 

La panelista de Primer Plano compartió un video en su cuenta de Instagram en donde entregó detalles de la separación de la cantante y el animador, asegurando que tiene varios meses.

“Es una de las parejas más emblemáticas de la farándula, de esas parejas que uno pensaría que no se van a separar nunca, que pasaron todas las adversidades y no fue así”, inició contando.

”Después de 20 años juntos, Nicole y Sergio Lagos tomaron distancia, se separaron. Están viviendo en casa separadas”, anunció. 

Detalles del quiebre de Nicole y Sergio Lagos

Según contó la perdiodista, habló directamente con Sergio Lagos, quien le confirmó el quiebre amoroso, pero recalcó que se mantienen unidos como familia.

“A pesar de que habían rumores de infidelidad o terceras personas, él me dice que es distanciamiento se debe a un desgaste natural de una relación de 20 años y que decidieron con Nicole tomar caminos separados”, agregó.

En esa línea, el animador le habría recalcaldo que “siguen teniendo una excelente relación, pasaron las fiestas juntos, van al cine. Porque independiente de lo que pase entre ellos, siguen siendo familia”.

“No hubo separación traumática”, insisitó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Lo último

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026