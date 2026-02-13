Embajada de Rusia llamó a turistas rusos a “respetar las leyes” en Chile tras detención en Torres del Paine - Chilevisión

Al menos siete turistas de ese país han enfrentado a los tribunales chilenos luego de vulnerar la normativa medioambiental. Protegeremos "los derechos e intereses legítimos de nuestros compatriotas", declaró la Embajada.

La Embajada de Rusia en Chile emitió un comunicado a propósito de los casos de turistas de ese país que fueron sancionados por la justicia, luego de infringir diferentes normas, especialmente, unas relativas con el medioambiente.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó a la Embajada de Rusia sobre la detención de tres ciudadanos rusos por parte de las autoridades competentes del país", comenzaron planteando sobre los visitantes detenidos en el sur del país.

"También se anunció que los presuntos responsables comparecerán ante un tribunal chileno para ser juzgados de conformidad con la legislación local", confirmaron, junto con adelantar que monitorearán la situación con el fin de "proteger sus derechos".

En esa misma línea, endurecieron el tono al afirmar que, "de ser necesario, tomaremos medidas para proteger los derechos e intereses legítimos de nuestros compatriotas".

Sin embargo, al término del escrito hicieron un llamado a los compatriotas que tengan contemplado visitar Chile a tomar conocimiento sobre la legislación y sus sanciones ante eventuales vulneraciones.

"Llamamos a todos los ciudadanos rusos en Chile a respetar las normas y leyes del país anfitrión", indicaron en la misiva desde la embajada de Rusia.

В связи с новыми случаями задержаний российских туристов в Чили в результате нарушения ими местного природоохранного законодательства сообщаем следующее.



МИД Чили проинформировал Посольство России о задержании компетентными органами страны трех российских граждан. Также… pic.twitter.com/dRzPLNeDVE — Embajada de Rusia en Chile (@EmbRusChile) February 12, 2026

Al menos 7 turistas rusos enfrentaron tribunales por delitos

Fue este viernes cuando el Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó la suspensión condicional del procedimiento en contra de tres turistas rusos imputados por el Ministerio Público por uso indebido de fuego en un sector del Parque Nacional Torres del Paine.

Los hechos ocurrieron el 10 de febrero de 2026, cuando los veraneantes fueron sorprendidos por un guía turístico utilizando una cocinilla a gas en una zona donde está estrictamente prohibido encender cualquier tipo de fuego.

La jueza Marianela Chacur ordenó a los ciudadanos rusos el arraigo nacional hasta que cumplan con la obligación de pagar una multa individual de 1 millón de pesos cada uno, además de la prohibición de reingresar al país por tres años.

En paralelo, a fines de enero otros cuatro turistas rusos fueron expulsados del país luego de ser sorprendidos utilizando motos de agua en el río Futaleufú, en la región de Los Lagos, una actividad prohibida en entornos naturales protegidos.

La medida contempló la cancelación de sus visas de turista y su salida obligatoria del país. Carabineros, además, identificó una empresa rusa que ofrecería tours en motos de agua en zonas protegidas de Chiloé, Futaleufú y el Parque Nacional Laguna San Rafael.