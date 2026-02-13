 Senapred reporta 5 incendios activos en la región de Valparaíso: Llaman a evacuar sector de Limache - Chilevisión
Minuto a minuto
Yacarés en Playa Cavancha: Video abrió debate sobre cautiverio de fauna exótica Crece debate por ayuda desde Chile a Cuba: Oposición citará a Van Klaveren a declarar al Senado Presidente Boric abogó por sala cuna universal y el fin al CAE en último consejo de gabinete VIDEO | Pelea por estacionamiento dejó a hombre en riesgo vital en barrio 10 de Julio de Santiago Polémica por aplicación de Ley de Plásticos en supermercados: Esto dice la CCS y el ministerio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/02/2026 18:39

Senapred reporta 5 incendios activos en la región de Valparaíso: Llaman a evacuar sector de Limache

Christian Cardemil, director regional de Senapred, informó alerta amarilla en la comuna de Nogales. Además, se han registrado otras emergencias en Limache y Concón.

Publicado por CHV Noticias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó cinco incendios activos en la región de Valparaíso este viernes.

Uno de ellos se registra en el sector Fuerte Aguayo, en la comuna de Concón, hasta donde han llegado bomberos y un avión Tanker (Boeing 737) para combatir las llamas.

Según registros en redes sociales, el siniestro ha generado una densa columna de humo que es vista desde distintos puntos de la región.

Alerta en región de Valparaíso por incendios forestales

Christian Cardemil, director regional de Senapred, indicó que "en base a la información técnica, provista por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), hemos decidido declarar alerta amarilla de carácter comunal para la comuna de Nogales".

Respecto a este último, las llamas han consumido al menos dos hectáreas según reportes oficiales. Al lugar se han trasladado brigadistas y técnicos de Conaf, 5 cuerpos de Bomberos de la región de Valparaíso, además de aviones cisterna, helicópteros y personal de emergencia.

Durante esta tarde también se solicitó evacuar el sector de población Los Aromos 1, en la comuna de Limache, por lo que se activó mensajería SAE. Además, se decretó alerta roja.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Lo último

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026