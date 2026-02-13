Senapred reporta 5 incendios activos en la región de Valparaíso: Llaman a evacuar sector de Limache - Chilevisión

Christian Cardemil, director regional de Senapred, informó alerta amarilla en la comuna de Nogales. Además, se han registrado otras emergencias en Limache y Concón.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó cinco incendios activos en la región de Valparaíso este viernes.

Uno de ellos se registra en el sector Fuerte Aguayo, en la comuna de Concón, hasta donde han llegado bomberos y un avión Tanker (Boeing 737) para combatir las llamas.

Según registros en redes sociales, el siniestro ha generado una densa columna de humo que es vista desde distintos puntos de la región.

Severo incendio forestal en Fuerte Aguayo, Concón, Región de Valparaíso

-#incendioforestal pic.twitter.com/tdmtnfQh0R — Seba Quake WX - Sismos, Volcanes, Meteorología ⛈🌋 (@Seba_Quake_WX) February 13, 2026

Alerta en región de Valparaíso por incendios forestales

Christian Cardemil, director regional de Senapred, indicó que "en base a la información técnica, provista por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), hemos decidido declarar alerta amarilla de carácter comunal para la comuna de Nogales".

Respecto a este último, las llamas han consumido al menos dos hectáreas según reportes oficiales. Al lugar se han trasladado brigadistas y técnicos de Conaf, 5 cuerpos de Bomberos de la región de Valparaíso, además de aviones cisterna, helicópteros y personal de emergencia.

Durante esta tarde también se solicitó evacuar el sector de población Los Aromos 1, en la comuna de Limache, por lo que se activó mensajería SAE. Además, se decretó alerta roja.