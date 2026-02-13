Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente - Chilevisión

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.
El llamado Bono Marzo, cuyo nombre oficial es el Aporte Familiar Permanente, volverá a pagarse durante los primeros meses de 2026 como una ayuda clave para miles de familias en Chile.
Este beneficio estatal entrega un monto de $66.834 por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación.
A continuación, revisa fechas de pago, requisitos y cómo consultar con tu RUT si eres beneficiario.
El Aporte Familiar Permanente es un beneficio económico que se paga una vez al año, generalmente entre febrero y marzo, a familias de menores ingresos que cumplan ciertos requisitos.
El monto referencial para 2026 es de $66.834, cifra que se reajusta anualmente según la variación del IPC.
No es necesario postular. El beneficio se entrega automáticamente a quienes, al 31 de diciembre del año anterior, sean beneficiarios de:
Si cumples con los requisitos, las fechas de pago del Aporte Familiar Permanente son:
Se paga a quienes, entre el 14 y el 28 de febrero, reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS.
Se paga a quienes, entre el 2 y el 13 de marzo, reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS.
Se paga a quienes reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores cuyos empleadores realizan compensación en el IPS o trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS.
Si perteneces a este último grupo, debes consultar la fecha y forma de pago desde el 16 de marzo en www.aportefamiliar.cl, ingresando tu RUN y fecha de nacimiento.