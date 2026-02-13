Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente - Chilevisión

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

El llamado Bono Marzo, cuyo nombre oficial es el Aporte Familiar Permanente, volverá a pagarse durante los primeros meses de 2026 como una ayuda clave para miles de familias en Chile.

Este beneficio estatal entrega un monto de $66.834 por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación.

A continuación, revisa fechas de pago, requisitos y cómo consultar con tu RUT si eres beneficiario.

Requisitos del Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo)

El Aporte Familiar Permanente es un beneficio económico que se paga una vez al año, generalmente entre febrero y marzo, a familias de menores ingresos que cumplan ciertos requisitos.

El monto referencial para 2026 es de $66.834, cifra que se reajusta anualmente según la variación del IPC.

No es necesario postular. El beneficio se entrega automáticamente a quienes, al 31 de diciembre del año anterior, sean beneficiarios de:

Subsidio Familiar

Asignación Familiar o Maternal

Familias pertenecientes a programas como Chile Solidario

Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar)

Fechas de pago del ex Bono Marzo

Si cumples con los requisitos, las fechas de pago del Aporte Familiar Permanente son:

GRUPO 1 | Desde el 16 de febrero

Se paga a quienes, entre el 14 y el 28 de febrero, reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS.

GRUPO 2 | Desde el 2 de marzo

Se paga a quienes, entre el 2 y el 13 de marzo, reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS.

GRUPO 3 | Desde el 16 de marzo

Se paga a quienes reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores cuyos empleadores realizan compensación en el IPS o trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS.

Si perteneces a este último grupo, debes consultar la fecha y forma de pago desde el 16 de marzo en www.aportefamiliar.cl, ingresando tu RUN y fecha de nacimiento.