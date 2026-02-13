 “Sé que no sigo la estatura tradicional”: Alessia Traverso va por la corona del Miss Universo Santiago - Chilevisión
Minuto a minuto
Polémica por aplicación de Ley de Plásticos en supermercados: Esto dice la CCS y el ministerio Carabineros detuvo a 110 prófugos en 58 horas: Uno llevaba 1.700 días huyendo Senapred reporta 5 incendios activos en la región de Valparaíso: Llaman a evacuar sector de Limache Embajada de Rusia llamó a turistas rusos a “respetar las leyes” en Chile tras detención en Torres del Paine Declaran alerta roja por incendio forestal en San Fernando: Fuego avanza al costado de carretera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/02/2026 16:31

“Sé que no sigo la estatura tradicional”: Alessia Traverso va por la corona del Miss Universo Santiago

La exparticipante de Gran Hermano hizo oficial su candidatura al certamen de belleza que elige a la representante para competir en el Miss Universo Chile. "Lo importante es la actitud, el trabajo y la energía", destacó.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Alessia Traverso emprenderá un nuevo desafío y anunció que será candidata para la edición 2026 del Miss Universo Santiago

La exparticipante de Gran Hermano compartió la noticia en su cuenta de Instagram junto a la organización del certamen, oficializando su candidatura. 

“Acepté la invitación principalmente por la experiencia. Por aprender, por crecer, por desafiarme y vivir algo completamente distinto”, escribió en una historia. 

La cantante aclaró que “no entré con la presión de ‘tener que ganar’. Quiero aprovechar cada instancia, absorber todo lo que pueda y dar lo mejor de mí. Cuando uno se compromete con algo, lo hace con disciplina y respeto, y así lo voy a hacer”.

Sé que no sigo la estatura tradicional de este certamen. Aun así voy a entregarlo todo. Porque más allá de cualquier estándar, lo importante es la actitud, el trabajo y la energía que uno decide ponerle al proceso”, destacó Alessia.

Sobre su motivación para participar en el concurso de belleza, Alessia Traverso contó que quiere rescatar al máximo esta experiencia y “quiero disfrutar y que ustedes también lo pasen bien en este camino”.

“Gracias por su apoyo, lo quiero mucho y ¡vamos con todo!”, cerró. 

Cabe recordar que el Miss Universo Santiago es un certamen de belleza en el que se elige a la representante de la comuna, que actualmente es la exparticipante de Gran Hermano, Antonia Casanova.

La ganadora avanza a hasta el Miss Universo Chile, concurso en el que finalmente se proclama a la soberana que representará a país en la competencia internacional, puesto que ostenta Inna Moll

Alessia Traverso se la juega en el Miss Universo Santiago

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Lo último

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026