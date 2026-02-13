“Sé que no sigo la estatura tradicional”: Alessia Traverso va por la corona del Miss Universo Santiago - Chilevisión

La exparticipante de Gran Hermano hizo oficial su candidatura al certamen de belleza que elige a la representante para competir en el Miss Universo Chile. "Lo importante es la actitud, el trabajo y la energía", destacó.

Alessia Traverso emprenderá un nuevo desafío y anunció que será candidata para la edición 2026 del Miss Universo Santiago.

La exparticipante de Gran Hermano compartió la noticia en su cuenta de Instagram junto a la organización del certamen, oficializando su candidatura.

“Acepté la invitación principalmente por la experiencia. Por aprender, por crecer, por desafiarme y vivir algo completamente distinto”, escribió en una historia.

La cantante aclaró que “no entré con la presión de ‘tener que ganar’. Quiero aprovechar cada instancia, absorber todo lo que pueda y dar lo mejor de mí. Cuando uno se compromete con algo, lo hace con disciplina y respeto, y así lo voy a hacer”.

“Sé que no sigo la estatura tradicional de este certamen. Aun así voy a entregarlo todo. Porque más allá de cualquier estándar, lo importante es la actitud, el trabajo y la energía que uno decide ponerle al proceso”, destacó Alessia.

Sobre su motivación para participar en el concurso de belleza, Alessia Traverso contó que quiere rescatar al máximo esta experiencia y “quiero disfrutar y que ustedes también lo pasen bien en este camino”.

“Gracias por su apoyo, lo quiero mucho y ¡vamos con todo!”, cerró.

Cabe recordar que el Miss Universo Santiago es un certamen de belleza en el que se elige a la representante de la comuna, que actualmente es la exparticipante de Gran Hermano, Antonia Casanova.

La ganadora avanza a hasta el Miss Universo Chile, concurso en el que finalmente se proclama a la soberana que representará a país en la competencia internacional, puesto que ostenta Inna Moll.

Alessia Traverso se la juega en el Miss Universo Santiago