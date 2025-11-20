 ¡Es una de las favoritas! Los tres vestidos que lució Inna Moll en preliminar de Miss Universo 2025 - Chilevisión
20/11/2025 10:30

¡Es una de las favoritas! Los tres vestidos que lució Inna Moll en preliminar de Miss Universo 2025

Tras su destacado paso en la competencia preliminar, la representante chilena ahora se prepara para su último desafío en la gala final del concurso.

Publicado por CHV Noticias

Inna Moll, representante chilena en Miss Universo 2025, deslumbró con sus vestidos en la jornada preliminar del concurso.

Tras su destacado paso en la competencia preliminar, Moll tiene un último desafío en la gala de la final.

La modelo se presentará por última vez este jueves 20 de noviembre, a las 22:00 horas (hora chilena), donde las candidatas desfilarán para obtener un cupo entre las 30 mejores.

El traje típico de Inna Moll

El día comenzó con el traje típico, uno de los segmentos más populares del certamen. Inna apostó por un diseño del tailandés Akarach Phusanaphong.

La elección de Inna estuvo compuesta por tonos claros relacionados a los glaciares, palomas blancas y una tela que, al extenderla, mostró la imagen de las Torres del Paine.

Tras su presentación, la joven dedicó este desfile a las víctimas de la tragedia del turístico destino del extremo sur del país.

Inna Moll y su desfile en traje de baño

Otro clásico de Miss Universo es el desfile en traje de baño, donde la representante chilena deslumbró con una impecable pasarela.

La influencer apareció en el escenario con un traje de baño de dos piezas en tono lila y se lució con su caminata en el Impact Arena en Pak Kret de Tailandia.

El impactante vestido de gala de Inna Moll

Finalmente, la exitosa jornada de Inna Moll terminó con el desfile de gala, sorprendiendo con un dinámico vestido en tonos rosados.

La candidata chilena apostó por un traje de la diseñadora indonesia ANAZ, cuya cola se convertía en un ramo de flores.

