 “Me quemé por dentro”: Mariana Derderián reveló que se comunicó con su hijo mediante canalización - Chilevisión
Minuto a minuto
Minsal emite alerta epidemiológica por alza de casos de sarampión en países vecinos La pista clave que vinculó el crimen del Rey de Meiggs y el edificio sin ley de Independencia El rol de los detenidos de la Mafia China en Barrio Meiggs: Carabinero activo tenía una participación clave ¿Quién es el intermediario en el crimen del “Rey de Meiggs”? Nuevos antecedentes marcan investigación de Fiscalía “Va a seguir haciendo lo mismo”: Hermana de Krishna Aguilera lanzó dura advertencia de cara al juicio por su crimen
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/12/2025 23:18

“Me quemé por dentro”: Mariana Derderián reveló que se comunicó con su hijo mediante canalización

Derderián también admitió que se culpó tras la muerte de su hijo y reveló que previo al incendio hubo conversaciones con él que quedaron grabadas en su memoria.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves Mariana Derderián se sinceró y reveló que tras la muerte de su hijo Pedro, logró contactarse con él a través de un proceso de canalización.

Durante la experiencia, la actriz recibió un potente mensaje del pequeño que falleció en mayo de este año producto de un incendio al interior de la casa familiar en Vitacura.

¿Qué dijo Mariana Derderián?

Derderián estuvo presente en el podcast de Pamela Díaz "Sin Editar", donde se le preguntó: "¿Has soñado con él o has tenido algún contacto con él?".

Al respecto, la actriz confesó: "Es que yo me he hecho todo… no hay nada que deje de hacer. Una vez en una regresión, sí, sentí y también me hice una constelación familiar y también me he canalizado y la carta astral".

Respecto de la información que recibió, Derderián confesó que Pedro "está bien, está jugando con la 'Chuleta', mi perrita, me lo dijo mi canalizadora la que yo fui".

"Y te ayuda, te ayuda ene: 'Mamá, no es tu culpa' ¿Tú cachai' lo que me hizo esa h...? ¿Esa frase?", reveló Mariana Derderián  visiblemente emocionada y finalmente confesó que sí se culpó después de los hechos: "Muchísimo, o sea yo me quemé por dentro, pero estuve tres días y yo no lo podía soportar", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Solo con tu RUT: Consulta acá si tienes bonos disponibles por cobrar

Lo último

Lo más visto

“Que no salga de la cárcel, por mi vida y la de mis hijas”: Surgen nuevos antecedentes en crimen de Krishna Aguilera

Durante esta mañana, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, junto a su abogado, llegaron al centro de justicia para solicitar mayor resguardo en materia de seguridad.

04/12/2025

“Esto es guerra”: Trump endurece el tono y pide a sus ciudadanos salir de Venezuela

Las declaraciones del mandatario estadounidense volvieron a tensionar la relación de su país con Venezuela. Por su parte, Nicolás Maduro reconoció un contacto telefónico "cordial".

04/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de Santiago el viernes 5 de diciembre

En esta oportunidad, las comunas afectadas serán Huechuraba, Conchalí, Las Condes, Providencia, La Reina, Estación Central, Santiago, San Miguel, Macul y La Florida.

04/12/2025

“Más que un zángano...”: Antonella Ríos arremetió contra expareja de Vale Roth y reveló motivo del quiebre

Ríos cuestionó los dichos de Miguel de la Fuente sobre su quiebre matrimonial con Vale Roth y reveló nuevos antecedentes sobre la separación.

04/12/2025