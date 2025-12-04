“Me quemé por dentro”: Mariana Derderián reveló que se comunicó con su hijo mediante canalización - Chilevisión

Derderián también admitió que se culpó tras la muerte de su hijo y reveló que previo al incendio hubo conversaciones con él que quedaron grabadas en su memoria.

Este jueves Mariana Derderián se sinceró y reveló que tras la muerte de su hijo Pedro, logró contactarse con él a través de un proceso de canalización.

Durante la experiencia, la actriz recibió un potente mensaje del pequeño que falleció en mayo de este año producto de un incendio al interior de la casa familiar en Vitacura.

¿Qué dijo Mariana Derderián?

Derderián estuvo presente en el podcast de Pamela Díaz "Sin Editar", donde se le preguntó: "¿Has soñado con él o has tenido algún contacto con él?".

Al respecto, la actriz confesó: "Es que yo me he hecho todo… no hay nada que deje de hacer. Una vez en una regresión, sí, sentí y también me hice una constelación familiar y también me he canalizado y la carta astral".

Respecto de la información que recibió, Derderián confesó que Pedro "está bien, está jugando con la 'Chuleta', mi perrita, me lo dijo mi canalizadora la que yo fui".

"Y te ayuda, te ayuda ene: 'Mamá, no es tu culpa' ¿Tú cachai' lo que me hizo esa h...? ¿Esa frase?", reveló Mariana Derderián visiblemente emocionada y finalmente confesó que sí se culpó después de los hechos: "Muchísimo, o sea yo me quemé por dentro, pero estuve tres días y yo no lo podía soportar", cerró.