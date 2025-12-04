 Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de Santiago el viernes 5 de diciembre - Chilevisión
Minsal emite alerta epidemiológica por alza de casos de sarampión en países vecinos La pista clave que vinculó el crimen del Rey de Meiggs y el edificio sin ley de Independencia El rol de los detenidos de la Mafia China en Barrio Meiggs: Carabinero activo tenía una participación clave ¿Quién es el intermediario en el crimen del "Rey de Meiggs"? Nuevos antecedentes marcan investigación de Fiscalía "Va a seguir haciendo lo mismo": Hermana de Krishna Aguilera lanzó dura advertencia de cara al juicio por su crimen
04/12/2025 20:58

Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de Santiago el viernes 5 de diciembre

En esta oportunidad, las comunas afectadas serán Huechuraba, Conchalí, Las Condes, Providencia, La Reina, Estación Central, Santiago, San Miguel, Macul y La Florida.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa encargada de la electricidad en parte de la zona central del país, anunció que este viernes 5 de diciembre habrá nuevos cortes de luz en 10 comunas de la región Metropolitana.

En esta oportunidad, las comunas afectadas serán Huechuraba, Conchalí, Las Condes, Providencia, La Reina, Estación Central, Santiago, San Miguel, Macul y La Florida.

Cabe recordar que estas interrupciones se enmarcan en los trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.

Advierten que habrá 10 comunas de Santiago con cortes de luz el viernes 5 de diciembre

  • Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

  • Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Reina: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Estación Central: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

  • Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Macul: Desde las 15:30 hasta las 18:00 horas.

  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • La Florida: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

