Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de Santiago el viernes 5 de diciembre - Chilevisión

En esta oportunidad, las comunas afectadas serán Huechuraba, Conchalí, Las Condes, Providencia, La Reina, Estación Central, Santiago, San Miguel, Macul y La Florida.

Enel, empresa encargada de la electricidad en parte de la zona central del país, anunció que este viernes 5 de diciembre habrá nuevos cortes de luz en 10 comunas de la región Metropolitana.

En esta oportunidad, las comunas afectadas serán Huechuraba, Conchalí, Las Condes, Providencia, La Reina, Estación Central, Santiago, San Miguel, Macul y La Florida.

Cabe recordar que estas interrupciones se enmarcan en los trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.

Advierten que habrá 10 comunas de Santiago con cortes de luz el viernes 5 de diciembre

Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Desde las 15:30 hasta las 18:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.