Grave denuncia por maltrato animal en Valparaíso: Acusan a hombres de golpear y obligar a caballos a ingresar al mar - Chilevisión

Una grave denuncia se comenzó a viralizar en redes sociales, donde en un registro se aprecia maltrato animal en una playa de Valparaíso.

El hecho ocurrió en playa Portales, donde dos hombres montados en caballos golpean a los animales y los hacen ingresar contra su voluntad al mar. Es más, cuando estos salían y tras la resistensia de unos de los caballos, un sujeto cayó al agua.

El video fue viralizado por Alerta Noticias Valparaíso, donde se indicó que la situación generó indignación entre quienes presenciaron la escena, donde exigieron presencia de las autoridades para resguardaar la integridad de los caballos.