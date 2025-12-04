¿Quién es el intermediario en el crimen del “Rey de Meiggs”? Nuevos antecedentes marcan investigación de Fiscalía - Chilevisión

Tras el asesinato del denominado "Rey de Meiggs", surgen nuevos antecedentes claves con los que la Fiscalía busca acreditar que fue Wilson Verdugo quién ordenó el crimen de su amigo y socio, donde además el Ministerio Público aseguró que existe un intermediario. “Estamos trabajando en eso, hay una serie de líneas investigativas, pero no cabe ninguna duda que ese intermediario existe y es quien vincula a quien realiza el encargo, Wilson, con las personas que lo ejecutan”, dijo Miguel Ángel Orellana, jefe fiscalía supraterritorial.