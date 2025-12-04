“Que no salga de la cárcel, por mi vida y la de mis hijas”: Surgen nuevos antecedentes en crimen de Krishna Aguilera - Chilevisión

Durante esta mañana, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, junto a su abogado, llegaron al centro de justicia para solicitar mayor resguardo en materia de seguridad, ya que si bien hay personas capturadas, aún pueden estar en libertad sujetos que tengan vinculación directa con Juan Beltrán, principal sospechoso del crimen de la joven. "No me siento segura porque estoy sola… Yo busco justicia, porque lo de mi hermana fue narcofemicidio… Busco que este hombre no salga más de la cárcel, por mi vida y las de mis hijas", afirmó Cristal.