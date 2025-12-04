 “Esto es guerra”: Trump endurece el tono y pide a sus ciudadanos salir de Venezuela - Chilevisión
Minuto a minuto
“Que no salga de la cárcel, por mi vida y la de mis hijas”: Surgen nuevos antecedentes en crimen de Krishna Aguilera ¿Lluvia con temperaturas cálidas en Santiago? Anuncian llamativo fenómeno para el fin de semana “Fue un narcofemicidio”: Hermana de Krishna Aguilera solicitó protección y lanzó macabro pronóstico “Hola, señor Boric”: Niño regaló al presidente con carta escrita a mano en inauguración de jardín infantil Así cayó mafia china de barrio Meiggs: Qué rol tendría carabinero detenido y cómo operaban
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/12/2025 15:49

“Esto es guerra”: Trump endurece el tono y pide a sus ciudadanos salir de Venezuela

Las declaraciones del mandatario estadounidense volvieron a tensionar la relación de su país con Venezuela. Por su parte, Nicolás Maduro reconoció un contacto telefónico "cordial".

Publicado por CHV Noticias

En medio de la creciente tensión con Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir el tono y declaró que "esto es guerra", haciendo alusión a su lucha contra el narcotráfico.

Las declaraciones se enmarcan en semanas agitadas para la relación entre ambos países y se dan apenas unas pocas horas después de que el mandatario anunciara que habrá ataques terrestres, idea que reiteró recientemente.

"Yo creo que ustedes van a entender que esto es guerra, que esta gente está matando a nuestra gente, por millones, de hecho, si miras las cifras de los últimos años", expresó.

En ese sentido, Trump declaró: "Muy pronto vamos a comenzar los ataques por tierra también, porque conocemos cada ruta, cada casa. Sabemos dónde fabrican esta mugre (droga). Así que yo creo que lo verán en tierra muy pronto", expresó.

Junto con lo anterior, el Departamento de Estado de EEUU actualizó su advertencia y pidió a sus ciudadanos no viajar a Venezuela. Es más, también solicitó que los estadounidenses que estén en el país lo abandonen a la brevedad. 

La respuesta de Maduro: Reconoció llamada telefónica "cordial"

Anoche, el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro habló y reconoció que mantuvo una conversación por teléfono con Trump.

Según expresó, el llamado se dio "en tono cordial" y respetuoso. Al respecto, Maduro valoró la instancia y añadió: "Bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia".

De todas formas, el líder del régimen no hizo mención a las supuestas solicitudes de amnistía, retiro de sanciones y fin a la investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI) que habría solicitado con el objetivo de abandonar el poder, según Reuters.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Acaba el plazo: Postula acá al Subsidio Eléctrico y obtén el descuento en la cuenta de la luz

Lo último

Lo más visto

¡Le enrostró antiguo impasse! Princesa Alba encaró a Faloon y ella tomó revancha en el backstage

La cantante y la modelo tuvieron una intensa discusión en Fiebre de Bailem luego de que un problema en la pista. Incluso se sacaron los trapitos al sol por compañerismo.

04/12/2025

Con mochila de delivery y huyó en scooter: Los crudos antecedentes del ataque en Barrio Bellavista

En el lugar se encontró evidencia balística correspondiente a los cinco disparos que percutó el autor. La víctima, de nacionalidad haitiana, fue trasladada al Hospital San José, donde permanece en riesgo vital.

04/12/2025

Impacto en Fiebre de Baile: Dani Castro abandona el programa tras revelar delicado estado de salud

En el último capítulo del programa, Diana Bolocco sorprendió al comunicar la decisión de la influencer. "No puede seguir por temas de salud", afirmó.

04/12/2025

VIDEO | Cámaras captan ataque en Bellavista: Acribillaron a hombre con 5 disparos y está en riesgo vital

La madrugada de este jueves, un ciudadano de nacionalidad haitiana recibió una ráfaga de disparos tras una discusión en el barrio Bellavista.

04/12/2025
Publicidad