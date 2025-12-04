“Esto es guerra”: Trump endurece el tono y pide a sus ciudadanos salir de Venezuela - Chilevisión

En medio de la creciente tensión con Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir el tono y declaró que "esto es guerra", haciendo alusión a su lucha contra el narcotráfico.

Las declaraciones se enmarcan en semanas agitadas para la relación entre ambos países y se dan apenas unas pocas horas después de que el mandatario anunciara que habrá ataques terrestres, idea que reiteró recientemente.

"Yo creo que ustedes van a entender que esto es guerra, que esta gente está matando a nuestra gente, por millones, de hecho, si miras las cifras de los últimos años", expresó.

En ese sentido, Trump declaró: "Muy pronto vamos a comenzar los ataques por tierra también, porque conocemos cada ruta, cada casa. Sabemos dónde fabrican esta mugre (droga). Así que yo creo que lo verán en tierra muy pronto", expresó.

Junto con lo anterior, el Departamento de Estado de EEUU actualizó su advertencia y pidió a sus ciudadanos no viajar a Venezuela. Es más, también solicitó que los estadounidenses que estén en el país lo abandonen a la brevedad.

La respuesta de Maduro: Reconoció llamada telefónica "cordial"

Anoche, el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro habló y reconoció que mantuvo una conversación por teléfono con Trump.

Según expresó, el llamado se dio "en tono cordial" y respetuoso. Al respecto, Maduro valoró la instancia y añadió: "Bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia".

De todas formas, el líder del régimen no hizo mención a las supuestas solicitudes de amnistía, retiro de sanciones y fin a la investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI) que habría solicitado con el objetivo de abandonar el poder, según Reuters.