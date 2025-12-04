Precaución: Emiten aviso por tormentas eléctricas en 10 regiones del país, incluida la RM - Chilevisión

El organismo indicó que Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Magallanes podrían sufrir de este fenómeno meteorológico en los próximos días.

Son al menos 10 las regiones que siguen de cerca el aviso de probables tormentas eléctricas emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para esta semana.

El organismo indicó que Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Magallanes podrían sufrir de este fenómeno meteorológico en los próximos días.

En el caso de las zonas extremas norte y sur, la razón es una inestabilidad atmosférica. En la zona central, en tanto, se debe a una baja segregada.

Avisos por tormentas eléctricas en 10 regiones de Chile

A continuación puedes revisar los avisos de probables tormentas eléctricas por región, zona y día. En algunas zonas, el fenómeno se prolongará hasta el sábado 6.