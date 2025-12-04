 Precaución: Emiten aviso por tormentas eléctricas en 10 regiones del país, incluida la RM - Chilevisión
04/12/2025 22:08

Precaución: Emiten aviso por tormentas eléctricas en 10 regiones del país, incluida la RM

CHV Noticias

Son al menos 10 las regiones que siguen de cerca el aviso de probables tormentas eléctricas emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para esta semana.

El organismo indicó que Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Magallanes podrían sufrir de este fenómeno meteorológico en los próximos días.

En el caso de las zonas extremas norte y sur, la razón es una inestabilidad atmosférica. En la zona central, en tanto, se debe a una baja segregada

Avisos por tormentas eléctricas en 10 regiones de Chile

A continuación puedes revisar los avisos de probables tormentas eléctricas por región, zona y día. En algunas zonas, el fenómeno se prolongará hasta el sábado 6.

Jueves 4 Viernes 5 Sábado 6
Arica y Parinacota
Precordillera
Cordillera
Tarapacá
Precordillera
Cordillera
Antofagasta
Cordillera
Atacama
Cordillera
Coquimbo
Precordillera y valles precordilleranos
Cordillera
Valparaíso
Precordillera y valles precordilleranos
Cordillera
Metropolitana
Precordillera
Cordillera
O'Higgins
Precordillera
Cordillera
Maule
Precordillera
Cordillera
Magallanes

