“La Premiere”: Chilevisión transmitirá ESTE DOMINGO el documental de Karol G - Chilevisión

Durante 45 minutos, la colombiana mostrará en detalle el proceso creativo completo de su último álbum "Tropicoqueta", el cual se llevó a cabo en Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellin.

Este domingo 7 de diciembre, Chilevisión transmitirá “La Premiere”, el documental de la artista urbana colombiana Karol G que explica en detalle como fue el proceso creativo de su último álbum de estudio: “Tropicoqueta”.

La pieza audiovisual tiene 45 minutos de duración y muestra las cuatro localidades centrales que sirvieron de inspiración para este proyecto: Ciudad de México, Los Ángeles (Estados Unidos), Cartagena y Medellín, ambas en Colombia.

Chilevisión transmitirá documental de Karol G

El proyecto está a cargo de Bichota Films y tomó un año de planificación y producción. Dado que el disco es un homenaje a las raíces latinas, cuenta con grabaciones en Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín. Este último, es el lugar de nacimiento de Karol G.

La artista estrenó Tropicoqueta el pasado 20 de junio, pero el concepto, la narrativa y la ejecución de “La Premiere” se desarrolló en paralelo, ampliando la esencia del álbum y transformándolo en un proyecto audiovisual sin precedentes.

¿Dónde, cuándo y a qué hora se transmitirá el documental de Karol G?

Podrás ver EN VIVO y GRATIS el documental de Karol G este próximo domingo 7 de diciembre a las 19:00 horas a través de las pantallas de Chilevisión.

También podrás ver la pieza audiovisual de manera online a través de la señal online de Chilevisión y mediante la app MiCHV.