 “La Premiere”: Chilevisión transmitirá ESTE DOMINGO el documental de Karol G - Chilevisión
Minuto a minuto
Minsal emite alerta epidemiológica por alza de casos de sarampión en países vecinos La pista clave que vinculó el crimen del Rey de Meiggs y el edificio sin ley de Independencia El rol de los detenidos de la Mafia China en Barrio Meiggs: Carabinero activo tenía una participación clave ¿Quién es el intermediario en el crimen del “Rey de Meiggs”? Nuevos antecedentes marcan investigación de Fiscalía “Va a seguir haciendo lo mismo”: Hermana de Krishna Aguilera lanzó dura advertencia de cara al juicio por su crimen
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/12/2025 21:22

“La Premiere”: Chilevisión transmitirá ESTE DOMINGO el documental de Karol G

Durante 45 minutos, la colombiana mostrará en detalle el proceso creativo completo de su último álbum "Tropicoqueta", el cual se llevó a cabo en Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellin.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 7 de diciembre, Chilevisión transmitirá “La Premiere”, el documental de la artista urbana colombiana Karol G que explica en detalle como fue el proceso creativo de su último álbum de estudio: “Tropicoqueta”.

La pieza audiovisual tiene 45 minutos de duración y muestra las cuatro localidades centrales que sirvieron de inspiración para este proyecto: Ciudad de México, Los Ángeles (Estados Unidos), Cartagena y Medellín, ambas en Colombia.

Chilevisión transmitirá documental de Karol G

El proyecto está a cargo de Bichota Films y tomó un año de planificación y producción. Dado que el disco es un homenaje a las raíces latinas, cuenta con grabaciones en Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín. Este último, es el lugar de nacimiento de Karol G.

La artista estrenó Tropicoqueta el pasado 20 de junio, pero el concepto, la narrativa y la ejecución de “La Premiere” se desarrolló en paralelo, ampliando la esencia del álbum y transformándolo en un proyecto audiovisual sin precedentes.

¿Dónde, cuándo y a qué hora se transmitirá el documental de Karol G?

Podrás ver EN VIVO y GRATIS el documental de Karol G este próximo domingo 7 de diciembre a las 19:00 horas a través de las pantallas de Chilevisión.

También podrás ver la pieza audiovisual de manera online a través de la señal online de Chilevisión y mediante la app MiCHV.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Solo con tu RUT: Consulta acá si tienes bonos disponibles por cobrar

Lo último

Lo más visto

“Que no salga de la cárcel, por mi vida y la de mis hijas”: Surgen nuevos antecedentes en crimen de Krishna Aguilera

Durante esta mañana, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, junto a su abogado, llegaron al centro de justicia para solicitar mayor resguardo en materia de seguridad.

04/12/2025

“Esto es guerra”: Trump endurece el tono y pide a sus ciudadanos salir de Venezuela

Las declaraciones del mandatario estadounidense volvieron a tensionar la relación de su país con Venezuela. Por su parte, Nicolás Maduro reconoció un contacto telefónico "cordial".

04/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de Santiago el viernes 5 de diciembre

En esta oportunidad, las comunas afectadas serán Huechuraba, Conchalí, Las Condes, Providencia, La Reina, Estación Central, Santiago, San Miguel, Macul y La Florida.

04/12/2025

“Más que un zángano...”: Antonella Ríos arremetió contra expareja de Vale Roth y reveló motivo del quiebre

Ríos cuestionó los dichos de Miguel de la Fuente sobre su quiebre matrimonial con Vale Roth y reveló nuevos antecedentes sobre la separación.

04/12/2025