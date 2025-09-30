Karol G recordó a su papá cantando canción de Myriam Hernández: “Siempre corro a escucharla” - Chilevisión

La cantante colombiana ha hecho pública en varias oportunidades su admiración hacia la "baladista de América". Ambas se han encontrado en el Festival de Viña y en el Estadio Nacional.

La cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, nuevamente hizo gala de su fanatismo y cariño por la chilena Myriam Hernández, a quien en diversas ocasiones le ha manifestado su respeto.

Esta vez, la autora de Provenza fue hasta su cuenta de Instagram para compartir una versión que realizó del clásico El hombre que yo amo, el cual cantó a capella desde su casa.

Si bien el registro data de hace varios meses, la artista decidió reflotarlo en la plataforma para rendir un homenaje a su padre, pues reveló que la canción estaba dedicada para él.

"Aqui en mi cama, pensando en muchas cosas… pensando en mi papá y su influencia en mi vida… siempre corro a escuchar esta canción… y regresé a este video que hoy le sigo dedicando. Gracias pa por tanto", escribió.

El cálido vínculo entre Karol G y Myriam Hernández

No es la primera vez que Karol G tiene este tipo de gestos hacia la "baladista de América". En su primera y única actuación en el Festival de Viña en 2023 la invitó al escenario para interpretar a dúo la misma canción antes mencionada.

Luego, en el marco de los tres conciertos que ofreció en abril de 2024 en el Estadio Nacional, la Bichota se reencontró con Hernández al invitarla al detrás de bambalinas del recinto.

“¡Mi Karol querida! Esta noche queda marcada en mi corazón. ¡Otra vez más! ¡Como la vez que cantamos juntas y que fue maravilloso!", escribió Myriam Hernández.

En el registro que publicó en Instagram se aprecia a la artista chilena abrazando y felicitando con cariño a Karol G, quien al verla exclamó "¡qué felicidad que viniste!".