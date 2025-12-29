ANTES Y DESPUÉS | Mamá de Matt Hunter le hizo costoso procedimiento estético a su nuera, Carla Inostroza - Chilevisión

La influencer y comediante mostró el cambio en su cuenta de Instagram, lo que generó opiniones divididas entre los internautas.

Carla Inostroza, pareja del cantante Matt Hunter, sorprendió a sus seguidores este domingo tras revelar que se sometió a un procedimiento de carillas dentales y mostró el antes y el después.

El procedimiento estuvo a cargo de Louisa Correa, madre de Matt y suegra de Inostroza e incluso posaron juntas ante las cámaras, dado que ambas tienen el mismo tratamiento estético.

¿Qué dijo Carla Inostroza?

"¿Qué opinamos? Tengo hasta mañana para decidir si me gusta o no", señaló la joven que es conocida en redes como "Carlita", y posó a la cámara mostrando la totalidad de su sonrisa que ahora luce bastante más blanca.

Al respecto, sus seguidores respondieron: "Quédate con tus dientes", "Siento que podrías hacerte un blanqueamiento no más", "Tus dientes eran perfectos", "Es un cambio radical" y "Te ves hermosa, Carlita, quédate con los nuevos".

Las carillas dentales se hicieron en Estados Unidos, país donde reside la madre de Matt. En dicho lugar el procedimiento dental tiene un valor que, dependiendo del material, podría alcanzar los 20 mil dólares, equivalente a $18.289.000 pesos chilenos.

Esto debido a que la resina es mucho más barata que la porcelana y también influye la cantidad de dientes en donde se va a aplicar el procedimiento que consiste en recubrir el diente natural.

Revisa las publicaciones de Instagram: