 ANTES Y DESPUÉS | Mamá de Matt Hunter le hizo costoso procedimiento estético a su nuera, Carla Inostroza - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta Amarilla por incendio en San Carlos de Apoquindo: Sigue el combate pero descartan evacuación Comandante de Bomberos de Litueche murió en medio de combate a incendio forestal Incendio forestal afecta ladera de cerro San Carlos de Apoquindo en Las Condes Libertarios ingresarán proyecto que busca el cese de la renovación de la licencia hasta los 65 años Trabajadores del Mall Plaza Norte acusan agresiones de guardias durante evacuación
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/12/2025 15:48

ANTES Y DESPUÉS | Mamá de Matt Hunter le hizo costoso procedimiento estético a su nuera, Carla Inostroza

La influencer y comediante mostró el cambio en su cuenta de Instagram, lo que generó opiniones divididas entre los internautas.

Publicado por CHV Noticias

Carla Inostroza, pareja del cantante Matt Hunter, sorprendió a sus seguidores este domingo tras revelar que se sometió a un procedimiento de carillas dentales y mostró el antes y el después.

El procedimiento estuvo a cargo de Louisa Correa, madre de Matt y suegra de Inostroza e incluso posaron juntas ante las cámaras, dado que ambas tienen el mismo tratamiento estético.

¿Qué dijo Carla Inostroza?

"¿Qué opinamos? Tengo hasta mañana para decidir si me gusta o no", señaló la joven que es conocida en redes como "Carlita", y posó a la cámara mostrando la totalidad de su sonrisa que ahora luce bastante más blanca.

Al respecto, sus seguidores respondieron: "Quédate con tus dientes", "Siento que podrías hacerte un blanqueamiento no más", "Tus dientes eran perfectos", "Es un cambio radical" y "Te ves hermosa, Carlita, quédate con los nuevos".

Las carillas dentales se hicieron en Estados Unidos, país donde reside la madre de Matt. En dicho lugar el procedimiento dental tiene un valor que, dependiendo del material, podría alcanzar los 20 mil dólares, equivalente a $18.289.000 pesos chilenos.

Esto debido a que la resina es mucho más barata que la porcelana y también influye la cantidad de dientes en donde se va a aplicar el procedimiento que consiste en recubrir el diente natural.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cómo saber si tienes plata por cobrar este 2025: Revisa con tu nombre las acreencias bancarias

Lo último

Lo más visto

“Sacarte ese pijama de vieja”: Exponen potentes mensajes de Marcelo “Chino” Ríos a segundo romance

El extenista habría estado con una mujer en Viña del Mar, en paralelo a su relación con Vanessa Bourgeois, y le envió potentes mensajes a través de Instagram.

29/12/2025

Cámara capta robo de tres mujeres en Mall Plaza Norte mientras se evacuaba por peligro de incendio

A través de redes sociales se viralizó el registro de una cámara de seguridad donde se aprecia a tres mujeres, las cuales roban todo lo que pueden mientras suenan las alarmas del recinto y se solicitaba evacuar.

29/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en nueve comunas de Santiago para este martes 30 de diciembre

Estas interrupciones se enmarcan en trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.

29/12/2025

Cámaras de seguridad registraron todo: PDI repelió asalto en su contra y mató a uno de los delincuentes en Maipú

El funcionario de Investigaciones se encontraba llegando a su casa de su turno laboral cuando fue interceptado por estas tres personas.

29/12/2025