“Vivía con su mamá a los 24”: El comentario en show de stand-up que encendió el “debate” en redes - Chilevisión

La espectadora de una rutina de standup dejó la grande al opinar sobre un tema sensible, reabriendo un antiguo debate.

La comediante e influencer Carla Inostroza, conocida como La Carlita, reavivó el antiguo debate sobre vivir con los padres, todo tras una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

A través de TikTok e Instagram, la standupera dio a conocer un registro de un diálogo con su público en plena rutina de humor.

Fue precisamente eso, una intervención de los asistentes, lo que abrió el debate en internet.

Sin mucho más contexto, la conversación inicia con una pregunta de La Carlita. "¿Saliste de ahí?" —se presume, haciendo referencia sobre una antigua relación de la participante—.

La espectadora, entre risas, le contesta: "Sí, lo peor es que vivía con su mamá a los 24 años. Teniendo trabajo, teniendo todo, aun así seguía viviendo con la mamá".

La humorista, algo impactada por su opinión, ironiza: "Sí, ¿qué onda?", aunque haciendo con una mueca de incomodidad en el rostro.

Tras ello, la asistente volvió a la carga: "Te lo digo porque yo a los 21 me independicé", lo que motivó una respuesta fulminante de la comediante.

"Pero, amiga, igual hay personas que no pueden contar con eso. Es mucho más difícil", replicó, añadiendo un ácido comentario: "Está bien, amiga, son tus pensamientos, solo no los compartas con todo el mundo".

Como era esperable, en redes sociales las reacciones no tardaron en llegar, entre quienes coinciden y quienes no con la asistente.

Mira acá las reacciones:

me salió el vídeo de la carlita en un stand donde una niña hablaba de su ex creo diciendo que lo peor era que tenía 24 años y seguía viviendo con la mamá y todos se callan por la incomodidad (me incluí) — camu!! ⭒ ִ ׂ (@quieroahoseok) September 8, 2025