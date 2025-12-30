 Anticipan que este será el Año Nuevo más caluroso en lo que va de siglo: Revisa el pronóstico - Chilevisión
30/12/2025 09:31

Temperaturas sobre 35°: Anticipan que este será el Año Nuevo más caluroso en lo que va de siglo

El 2025 comienza a despedirse y todo indica que lo hará con altísimas temperaturas hasta el final. La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, anticipa que la celebración de este Año Nuevo estará marcada como una de las más calurosas en lo que va de siglo XXI. De acuerdo a la experta, 2026 llegará con termómetros que rondarán los 26°C y 27°C. Las máximas para los próximos días, en tanto, se ubicarán en los 35 °C. Será recién el fin de semana que las temperaturas se estabilicen entre los 29°C y 30°C. 

