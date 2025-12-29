Año Nuevo en Valparaíso: Estos son los artistas que encenderán el inicio del 2026 con Chilevisión - Chilevisión

Año Nuevo en el Mar celebrará una nueva edición a lo grande con lo mejor de la música chilena.

La alcaldesa de la ciudad portuaria, Camila Nieto, invitó a todos los chilenos a participar de la instancia.

“Esperamos que esta fiesta de Año Nuevo pueda contar no solamente con nuestros vecinos y vecinas, sino con quienes nos visitan”, dijo en Contigo en la Mañana.

El evento, conducido por Julio César Rodríguez, tendrá una encendida parrilla que hará bailar a todos los presentes en esta gran fiesta.

¿Cuáles son los artistas confirmados para este Año Nuevo en Valparaíso?

Dionisio y su cumbia

Jordan y tú

Paula Rivas

Los Charros de Lumaco

Los Viking’s 5

No te pierdas las fiestas con la señal de Chilevisión

La jefa comunal, Camila Nieto, extendió la invitación de esta jornada a todos los que puedan sumarse desde sus casas.

“A los que no van a poder venir a nuestra ciudad, que puedan, por supuesto, verlo por Chilevisión”, añadió.

Y es que el Año Nuevo en Valparaíso es tan solo uno de los muchos eventos preparados para la programación especial de fin de año, y que comenzará a partir de las 22:00 horas de este miércoles 31 de diciembre.

Además, puedes ver esta celebración en la señal en vivo del sitio web de Chilevisión, y en nuestra app MiCHV.