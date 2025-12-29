Año Nuevo en Valparaíso: Estos son los artistas que encenderán el inicio del 2026 con Chilevisión - Chilevisión

No te pierdas de esta gran fiesta que encenderá el fin de año y dará el puntapié inicial al 2026 con toda la energía. Descubre a continuación los detalles de esta celebración icónica.
Lunes 29 de diciembre de 2025 | 13:01
Año Nuevo en el Mar celebrará una nueva edición a lo grande con lo mejor de la música chilena.
La alcaldesa de la ciudad portuaria, Camila Nieto, invitó a todos los chilenos a participar de la instancia.
“Esperamos que esta fiesta de Año Nuevo pueda contar no solamente con nuestros vecinos y vecinas, sino con quienes nos visitan”, dijo en Contigo en la Mañana.
El evento, conducido por Julio César Rodríguez, tendrá una encendida parrilla que hará bailar a todos los presentes en esta gran fiesta.
La jefa comunal, Camila Nieto, extendió la invitación de esta jornada a todos los que puedan sumarse desde sus casas.
“A los que no van a poder venir a nuestra ciudad, que puedan, por supuesto, verlo por Chilevisión”, añadió.
Y es que el Año Nuevo en Valparaíso es tan solo uno de los muchos eventos preparados para la programación especial de fin de año, y que comenzará a partir de las 22:00 horas de este miércoles 31 de diciembre.
Además, puedes ver esta celebración en la señal en vivo del sitio web de Chilevisión, y en nuestra app MiCHV.