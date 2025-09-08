Desde Lady Gaga hasta Ariana Grande: Estos fueron los ganadores que arrasaron en los MTV VMAs 2025 - Chilevisión

Una noche repleta de música, entretención y glamour se vivió en los MTV Video Music Awards 2025. Descubre a los triunfadores de esta nueva edición.
Lunes 8 de septiembre de 2025 | 11:33
La 42ª edición de los MTV Video Music Awards 2025 coronó a nuevos artistas de la industria musical. Una noche que estuvo marcada por el poder femenino.
Esta gala se llevó a cabo en la UBS Arena de Emont, Nueva York, bajo la conducción de LL Cool J, quien compartió con otros emblemáticos presentadores.
Además de las icónicas presentaciones en vivo de Doja Cat, Sabrina Carpenter, Post Malone, J Balvin, y más, el evento vivió un emotivo momento con el homenaje a Ozzy Osbourne a cargo de la banda Aerosmith, Yungblud y Nuno Bettencourt.
Este año también se otorgó el primer premio Latin Icon Award en la historia de los VMAa, galardón que fue entregado al cantante Ricky Martin.
Además, la leyenda del hip-hop Busta Rhymes también marcó un hito al recibir el primer Rock the Bells Visionary Award.