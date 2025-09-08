 Desde Lady Gaga hasta Ariana Grande: Estos fueron los ganadores que arrasaron en los MTV VMAs 2025 - Chilevisión
Desde Lady Gaga hasta Ariana Grande: Estos fueron los ganadores que arrasaron en los MTV VMAs 2025

Una noche repleta de música, entretención y glamour se vivió en los MTV Video Music Awards 2025. Descubre a los triunfadores de esta nueva edición.

Lunes 8 de septiembre de 2025 | 11:33

La 42ª edición de los MTV Video Music Awards 2025 coronó a nuevos artistas de la industria musical. Una noche que estuvo marcada por el poder femenino.

Esta gala se llevó a cabo en la UBS Arena de Emont, Nueva York, bajo la conducción de LL Cool J, quien compartió con otros emblemáticos presentadores.

Además de las icónicas presentaciones en vivo de Doja Cat, Sabrina Carpenter, Post Malone, J Balvin, y más, el evento vivió un emotivo momento con el homenaje a Ozzy Osbourne a cargo de la banda Aerosmith, Yungblud y Nuno Bettencourt.

¿Quiénes fueron los ganadores de los MTV VMSs 2025?

  • Mejor Video del Año: Ariana Grande con "Brighter days Ahead"
  • Artista del año: Lady Gaga
  • Canción del año: Rosé y Bruno Mars con "Apt"
  • Mejor artista nuevo: Alex Warren
  • Mejor artista pop: Ariana Grande
  • Actuación del año de MTV Push: Katseye con "Touch"
  • Mejor colaboración: Lady Gaga y Bruno Mars con "Die with a Smile"
  • Mejor video pop: Ariana Grande con "Brightet days Ahead"
  • Mejor video hip-hop: Doechii con "Anxiety"
  • Mejor video R&B: Mariah Carey con "Type Dangerous"
  • Mejor video alternativo: Sombr con "Back to Friends"
  • Mejor video rock: Coldplay con "All my Love"
  • Mejor video latino: Shakira con "Soltera"
  • Mejor video K-pop: Lisa con Doja Cat y Raye - "Born Again"
  • Mejor video afrobeats: Tyla con "Push 2 Start"
  • Mejor video country: Megan Moroney con "Am i Okay?"
  • Mejor álbum: Sabrina Carpenter con "Short n' Sweet"
  • Mejor video de larga duración: Ariana Grande con "Brightet days Ahead"

Este año también se otorgó el primer premio Latin Icon Award en la historia de los VMAa, galardón que fue entregado al cantante Ricky Martin.

Además, la leyenda del hip-hop Busta Rhymes también marcó un hito al recibir el primer Rock the Bells Visionary Award.

