Villa Navidad, el especial de Nico Ruiz en Nochebuena: Entérate cuándo y dónde verlo - Chilevisión

La programación exclusiva de Navidad de Chilevisión contará con un concierto imperdible del cantante nacional del momento. Además, una impactante sorpresa con el espectáculo de Andrea Bocelli aplaudido en todo el mundo.
Miércoles 24 de diciembre de 2025 | 14:44
En plena Nochebuena, y en la antesala de esta Navidad 2025, las pantallas de Chilevisión traerá una velada para el recuerdo: El musical de Villa Navidad, protagonizado por la imperdible voz de Nico Ruiz.
El artista chileno del momento, con todo su carisma y el ambiente navideño, interpretará los clásicos villancicos que permitirán compartir una festividad llena de música y emoción.
El esperado concierto Villa Navidad de Nico Ruiz, realizado en la comuna de Providencia y donde repasará los grandes éxitos de la festividad, se emitirá este miércoles 24 de diciembre.
Asimismo, la cobertura comenzará a partir de las 22:30 horas y será transmitido por las pantallas de Chilevisión y también en la app MiCHV.
Sin embargo, la programación de Nochebuena no termina ahí. Tras el concierto del artista nacional y sus villancicos, Andrea Bocelli se tomará la pantalla con su concierto especial de Navidad.