Villa Navidad, el especial de Nico Ruiz en Nochebuena: Entérate cuándo y dónde verlo - Chilevisión

En plena Nochebuena, y en la antesala de esta Navidad 2025, las pantallas de Chilevisión traerá una velada para el recuerdo: El musical de Villa Navidad, protagonizado por la imperdible voz de Nico Ruiz.

El artista chileno del momento, con todo su carisma y el ambiente navideño, interpretará los clásicos villancicos que permitirán compartir una festividad llena de música y emoción.

Cuándo y a qué hora ver Villa Navidad con Nico Ruiz

El esperado concierto Villa Navidad de Nico Ruiz, realizado en la comuna de Providencia y donde repasará los grandes éxitos de la festividad, se emitirá este miércoles 24 de diciembre.

Asimismo, la cobertura comenzará a partir de las 22:30 horas y será transmitido por las pantallas de Chilevisión y también en la app MiCHV.

Sin embargo, la programación de Nochebuena no termina ahí. Tras el concierto del artista nacional y sus villancicos, Andrea Bocelli se tomará la pantalla con su concierto especial de Navidad.