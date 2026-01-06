¡Un mes de festivales! Estos son los eventos que marcarán la parrilla de Chilevisión en enero - Chilevisión

Chilevisión, la señal oficial de los festivales, contará con tres grandes espectáculos en su programación de enero para celebrar lo mejor de la música y el humor nacional que se posicionan a lo largo de Chile.

Después de celebrar las fiestas con Villa Navidad y Año Nuevo en Valparaíso, Chilevisión empieza una nueva etapa en su transmisión con imperdibles acontecimientos para inaugurar este 2026.

Festival Violeta de San Carlos: 9 y 10 de enero

El evento se llevará a cabo en la Región de Ñuble, conocida por sus tradiciones, artesanías y cultura folclórica. Dedicado a su hija más ilustre, la cantautora Violeta Parra, la decimonovena versión del certamen se tomará las pantallas y señales de Chilevisión.

Además, el Festival Violeta de San Carlos contará con presentaciones de artistas nacionales y humoristas, todos acompañados por la animación de Emilia Daiber y Julián Elfenbein.

Festival del Cantar Mexicano Chanco: 23 y 24 de enero

La Región del Maule se preparará para recibir lo mejor de la música ranchera, mariachera y clásicas cumbias durante su versión número 35.

Durante su entrevista en Contigo en la Mañana, el alcalde Marcelo Waddington dejó a todos invitados a participar del festival.

Festival de Las Condes: 30 y 31 de enero

Este evento cerrará el mes con una jornada llena de música, humor y baile con uno de los espectáculos más esperados de la Región Metropolitana.

La fiesta se realizará en el Parque Alberto Hurtado, pero también se podrá disfrutar de la señal abierta de Chilevisión y sus plataformas digitales.

Diana Bolocco y Cristián Riquelme serán los encargados de animar esta jornada, en la que se espera la participación de destacados artistas, como la banda mexicana Sin Bandera y la cantante argentina Soledad.