¡Imperdible! Chilevisión transmitirá el Festival de Las Condes 2026 - Chilevisión

Este evento, cargado de música, baile y humor, podrás seguirlo por las pantallas de Chilevisión en enero de 2026.

Una gran noticia dio a conocer Chilevisión este viernes: La señal transmitirá en vivo el Festival de Las Condes de 2026.

El evento por excelencia del verano capitalino volverá a las pantallas de la estación de Paramount y nuevamente lo hará con una parrilla cargada de humor y música.

Además, el anuncio confirmó que Chilevisión se encargará de la transmisión del evento para los años 2027 y 2028.

Cuándo y dónde será el Festival de Las Condes 2026

El Festival de Las Condes 2026 está programado para el último fin de semana de enero 2026, los días viernes 30 y sábado 31.

¿Y el recinto? Tal como este año, el Parque Padre Alberto Hurtado será el escenario del evento.

El Festival podrá ser disfrutado por la señal abierta de Chilevisión y sus plataformas digitales.