¿Era verdad? Rosario Bravo rompió el silencio por supuestas restricciones que le puso Daniel Fuenzalida - Chilevisión

La enfermera de profesión conversó con Plan Perfecto y entregó su apoyo a su esposo, el médico Carlos Caorsi, quien se sumó a la polémica tras varios meses sin entregar declaraciones sobre el entramado con el animador.

Este jueves, la comunicadora Rosario Bravo reaccionó a los dichos de su esposo, Carlos Caorsi, quien rompió el silencio a propósito del largo y mediático entramado que mantienen ella y el animador Daniel Fuenzalida tras el abrupto fin de su exitoso podcast.

"Mi marido está conmigo siempre y en todo", declaró a Plan Perfecto la enfermera de profesión. "Si él tiene ganas de hablar está bien, está cansado... lo que dice es (cierto), así que está bien", sinceró.

Caorsi, quien es un reconocido cardiólogo, había aprovechado una publicación en Instagram donde su esposa promocionó una marca de bikini para realizar un inédito descargo.

"Cuando se está vacío se busca culpar a los demás y victimizarse. Donde hay intereses comerciales no hay lealtad ni ética. Pero finalmente todos nos sometemos a la verdad y a la conciencia propia. Tu convicción de verdad es tu fuerza", declaró en la red social.

Enseguida, expresó que "tu vida está llena de amor y nosotros estamos apoyándote, no necesitamos defendernos de las mentiras: El amor es más fuerte". Estas palabras fueron correspondidas por Rosario, quien contestó que "nuestro silencio habla más que tanta mentira".

Las supuestas restricciones de Fuenzalida a Rosario

Tras estas indirectas comenzaron a surgir nuevos rumores sobre el quiebre entre ambos. Según Willy Sabor, Fuenzalida habría puesto ciertas restricciones a Rosario mientras trabajaban juntos, impidiéndole trabajar en otros proyectos televisivos.

El programa de Chilevisión consultó a la locutora sobre dicha especulación, a lo que ella contestó: "Ehhh... él me metía un poco de resquemores con los medios. Entonces teníamos un acuerdo de consolidar esta dupla y eso... gracias".

Mientras Fuenzalida está de vacaciones en Estados Unidos, todo indica que a su regreso aterrizaría en Radio Pudahuel, otra radio del mismo holding al que pertenece Radio Activa, lo que abriría la posibilidad de que Bravo continúe cruzándose con él en los pasillos del edificio.

La distancia entre ambos se arrastra por la enemistad que se generó tras la jugada de Fuenzalida al inscribir sin el consentimiento de ella el nombre del podcast. Desde entonces ha aparecido un sinnúmero de declaraciones cruzadas y acusaciones sobre millonarias cifras a repartir.