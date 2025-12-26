ExHuevo Fuenzalida deja la radio y estalla la polémica: Seguidores arremetieron contra Rosario Bravo - Chilevisión

Al borde de las lágrimas, el animador y locutor se despidió de la estación radial luego de 15 años. Según adelantó, cumplirá labores en otra radio, aunque aún no ha revelado cuál.

A través de un emotivo mensaje de despedida, Daniel Fuenzalida dio a conocer este viernes a sus auditores en redes sociales que dejará de cumplir funciones en Radio Activa luego de 15 años vinculado a la emisora.

Según aclaró, tomó la decisión para continuar con su crecimiento personal y profesional: "Tenía que tomar esta decisión. Doy un paso al costado de mi querida 92.5, solo con el afán de seguir creciendo”, reveló.

"Muchas gracias por todos los momentos vividos, los lindos y mejores, las malas noticias y también los malos ratos porque de eso se aprende, perdón por mis errores y desaciertos en estos años“, complementó el comunicador.

“Radio Activa para mi es mi familia”, contó el locutor, para luego recordar que en 2010 su director, Pablo Stange, le abrió las puertas en medio de un difícil proceso de rehabilitación de drogas y el alcohol.

"Gracias a Pablo Stange por tu amistad y apoyo constante y sobre todo el primero en creer en mí después de mi rehabilitación (ahí comenzó todo). Es el momento de tomar otro camino que ya les contaré, pero seguiremos escuchándonos en otra radio", concluyó.

El emotivo relato de Fuenzalida

Fuenzalida acompañó el texto con unas palabras que pronunció frente a cámara, al borde de las lágrimas. "Perdón la emoción, pero cuando uno habla de la radio (…) obviamente a uno le pega, porque tiene que ver con mi historia, con todo lo que he vivido", relató.

“Me costó muchísimo tomar la decisión, Radio Activa es mi familia. En la radio he vivido mis mejores momentos (…)”, añadió. “Se dio la oportunidad de cambiarme de radio y lo tomo con mucho cariño, con mucha gratitud”, cerró el animador.

Auditores apuntaron contra Rosario Bravo

El post, que al cierre de esta nota acumula 2 mil comentarios, desató una serie de reacciones entre sus auditores. De hecho, hubo quienes se descargaron contra Rosario Bravo, su excompañera de podcast, y con quien tuvo una serie de desencuentros y líos judiciales este año.

De hecho, Bravo conduce un programa matutino en la misma estación, y muchos expresaron que es ella quien debería irse. "Una pena, era Rosario quien tenía que irse,no tú, una lástima, fue un año muy difícil para ti querido", escribió una internauta.

"Rosario, tú eras la que tenía que salir, recuerda que él te metió ahí, tú solo hacías vídeos en TikTok", "Todo por culpa de la Rosario Bravo" y "No me gustó la noticia porque tengo muuuucha pena y sobretodo porque más rabia con Rosario Bravo", fueron otros de los escritos.

Mira el video a continuación: