 “Injusto” y “abusivo”: Rosario Bravo arremetió contra Daniel Fuenzalida tras emisión de pagaré - Chilevisión
Minuto a minuto
Fue un operativo entre Carabineros y el municipio de Lo Espejo: Retiran narcocámaras desde “Barrio Chino” Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada Familia de concejala extraviada no cree en tesis de Fiscalía: “Esto fue una desaparición forzada” Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana Patrimonio de la Humanidad: Unesco reconoció al Circo Chileno de Tradición Familiar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/12/2025 22:17

“Injusto” y “abusivo”: Rosario Bravo arremetió contra Daniel Fuenzalida tras emisión de pagaré

La enfermera acusó al animador de ejercer “maltrato económica” y “manipulación”.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles en el último capítulo de Plan Perfecto, Rosario Bravo arremetió con todo en contra de Daniel Fuenzalida y rechazó cobrar el pagaré que el comunicador había anunciado hace unos meses.

Además de asegurar que falta dinero dentro de ese pagaré, Bravo acusó a Fuenzalida de ejercer "maltrato económico" y de "manipulación".

¿Qué dijo Rosario Bravo?

"A mí me parece super injusto y super abusivo que me diga: 'Oye ¿Sabes qué? Acá está el vale vista' (...) Entonces pucha no po' ¿hasta cuando tengo que aguantar que haga lo que quiera, como quiera? O sea, ya tiene retenida mi plata todo este tiempo que él no me la está regalando yo la trabaje y me la merezco tanto como él", expresó Bravo en Plan Perfecto.

En esa misma línea, agregó: "No me parece justo y no me parece que, después de todo lo que he pasado, que tenga que aceptar lo que él me quiera dar", y dejó en claro que no cobrará el pagaré: "No tengo nada que ir a buscar", sentenció.

"Lo que pasa es que nosotros nunca entendimos por qué hizo eso, estábamos en conversaciones por mail (...) No entiendo por qué tanta reticencia a que un tercero determine", agregó Bravo.

Finalmente, Pablo Candia reveló que conversó con la enfermera durante casi una hora: "Está bien afectada y más que afectada está cansada. Ella me habla de maltrato económico y me habla de manipulación", y además reveló que según su equipo de trabajo, al pagaré le faltan al menos 20 millones de pesos.

Revive el momento:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

“Con qué cara...”: Luis Slimming respondió sin filtro a Pamela Jiles tras destrozar su actuación en Teletón

El humorista no se guardó nada ante las duras palabras de la diputada, quien declaró en Podemos Hablar que "lo hizo pésimo, horrendo. No tiene dotes actorales".

10/12/2025

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

El periodista Daniel Matamala; Pablo Beytía, CEO de Monitor Social; y el académico Cristóbal Bellolio analizaron en Chilevisión el desempeño de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

10/12/2025

Ignacia Antonia y AK4:20 revelaron nombre de su hija con gigantesco tatuaje: Desató reacciones en redes

La influencer y el artista urbano están a pocos días de convertirse en padres por primera vez y realizaron un emotivo anuncio, inmortalizando el momento con tatuaje en la espalda del cantante.

10/12/2025

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

09/12/2025