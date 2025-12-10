“Injusto” y “abusivo”: Rosario Bravo arremetió contra Daniel Fuenzalida tras emisión de pagaré - Chilevisión

La enfermera acusó al animador de ejercer “maltrato económica” y “manipulación”.
Este miércoles en el último capítulo de Plan Perfecto, Rosario Bravo arremetió con todo en contra de Daniel Fuenzalida y rechazó cobrar el pagaré que el comunicador había anunciado hace unos meses.
Además de asegurar que falta dinero dentro de ese pagaré, Bravo acusó a Fuenzalida de ejercer "maltrato económico" y de "manipulación".
"A mí me parece super injusto y super abusivo que me diga: 'Oye ¿Sabes qué? Acá está el vale vista' (...) Entonces pucha no po' ¿hasta cuando tengo que aguantar que haga lo que quiera, como quiera? O sea, ya tiene retenida mi plata todo este tiempo que él no me la está regalando yo la trabaje y me la merezco tanto como él", expresó Bravo en Plan Perfecto.
En esa misma línea, agregó: "No me parece justo y no me parece que, después de todo lo que he pasado, que tenga que aceptar lo que él me quiera dar", y dejó en claro que no cobrará el pagaré: "No tengo nada que ir a buscar", sentenció.
"Lo que pasa es que nosotros nunca entendimos por qué hizo eso, estábamos en conversaciones por mail (...) No entiendo por qué tanta reticencia a que un tercero determine", agregó Bravo.
Finalmente, Pablo Candia reveló que conversó con la enfermera durante casi una hora: "Está bien afectada y más que afectada está cansada. Ella me habla de maltrato económico y me habla de manipulación", y además reveló que según su equipo de trabajo, al pagaré le faltan al menos 20 millones de pesos.
