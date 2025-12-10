 Ignacia Antonia y AK4:20 revelaron nombre de su hija con gigantesco tatuaje: Desató reacciones en redes - Chilevisión
10/12/2025 10:50

Ignacia Antonia y AK4:20 revelaron nombre de su hija con gigantesco tatuaje: Desató reacciones en redes

La influencer y el artista urbano están a pocos días de convertirse en padres por primera vez y realizaron un emotivo anuncio, inmortalizando el momento con tatuaje en la espalda del cantante.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Ignacia Antonia y su pareja Bastián D´Amonte, más conocido como AK4:20, están en la cuenta regresiva para darle la bienvenida a su primera hija. 

La pareja ha estado realizando todos los preparativos para estar listos en el momento que que nazca la bebé e iniciaron una nueva etapa viviendo juntos.

A pocas semanas de la llegada de la nueva integrante a su familia, la influencer y el cantante urbano realizaron la revelación del nombre de la pequeña

Hace unas semanas ya habían dado algunas pistas en medio del baby shower al posar con letras “A” e “I” pero fue hasta este martes que dieron la confirmación oficial. 

AK4:20 dedicó tatuaje y canción

Ignacia Antonia y AK4:20 compartieron una publicación en conjunto en sus perfiles de Instagram en la que revelaron el nombre de su hija.

“Te estamos esperando Amelia”, escribieron, detallando que su nombre completo será Amelia Ignacia Demonte Hernández.

Pero el mensaje también llegó con una sorpresa, pues el cantante urbano selló este momento con un gran tatuje en su espalda en honor a la bebé. 

Junto con eso, anunció el lanzamiento de una canción titulada “Amelia” que se estrenará la próxima semana. 

En tanto que los comentarios, los seguidores de la pareja dejaron diversas reacciones: "Qué lindo el nombre Amelia, cargado de fortaleza y determinación", "tan re flaite y la gente le gusta esta música", "cuando tengan otro hijo dónde se lo va a tatuar" y "todos sabemos que serán tremendos padres".

