“Aprovéchalo antes que se vaya”: Ignacia Antonia no aguantó y respondió a comentario sobre AK:420 - Chilevisión

30/10/2025 19:41

“Aprovéchalo antes que se vaya”: Ignacia Antonia no aguantó y respondió a comentario sobre AK:420

La reconocida creadora de contenidos, que tiene cerca de 8 meses de embarazo, publicó un video en TikTok y recibió un provocador comentario sobre su pareja. Sin embargo, decidió responder y sacó aplausos.

Publicado por CHV Noticias

Acostumbrada a recibir comentarios malintencionados y de odio, Ignacia Antonia se cansó de los ataques y contestó a una usuaria que hizo un negativo comentario en alusión a su pareja, el cantante AK4:20.

Todo comenzó con un video que la creadora de contenidos, embarazada con cerca de 8 meses de gestación, publicó este miércoles en su cuenta de TikTok.

Se trata de un registro en el que participó de un popular trend con la canción Addicted to You de Shakira, y que ya está pronto a alcanzar las 8 millones de reproducciones en menos de un día.

En clip aparece tomando y besando el brazo a su pololo, cuyo nombre real es Bastián D’Amonte, mientras la letra de la canción dice que ella es adicta a él

Sin embargo, una de las reacciones de los internautas llamó en particular la atención de la influencer: "Eso, aprovéchalo antes que se vaya", comentó la usuaria, recibiendo más de 17 mil "me gusta".

Ignacia no dejó pasar el irónico escrito y decidió responder fiel a su estilo, y sin perder la compostura: "¿Quién te hizo tanto daño, Coté?", preguntó, a lo que recibió más de 30 mil "me gusta".

Mira el TikTok a continuación:

