Enel anuncia cortes de luz en nueve comunas de Santiago para este martes 30 de diciembre - Chilevisión

Estas interrupciones se enmarcan en trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.

Enel, empresa encargada de la electricidad en gran parte de la zona central del país, anunció que este martes 30 de diciembre habrá nuevos cortes de luz en nueve comunas de la región Metropolitana.

Cabe recordar que estas interrupciones se enmarcan en los trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.

En esta oportunidad, las comunas afectadas serán: Lo Prado, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Macul, Santiago, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea.

Las 9 comunas de Santiago con cortes de luz este martes 30 de diciembre

Lo Prado: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Macul: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.