Enel anuncia cortes de luz en nueve comunas de Santiago para este martes 30 de diciembre - Chilevisión

Estas interrupciones se enmarcan en trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.
Enel, empresa encargada de la electricidad en gran parte de la zona central del país, anunció que este martes 30 de diciembre habrá nuevos cortes de luz en nueve comunas de la región Metropolitana.
En esta oportunidad, las comunas afectadas serán: Lo Prado, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Macul, Santiago, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea.