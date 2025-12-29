 Enel anuncia cortes de luz en nueve comunas de Santiago para este martes 30 de diciembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta Amarilla por incendio en San Carlos de Apoquindo: Sigue el combate pero descartan evacuación Comandante de Bomberos de Litueche murió en medio de combate a incendio forestal Incendio forestal afecta ladera de cerro San Carlos de Apoquindo en Las Condes Libertarios ingresarán proyecto que busca el cese de la renovación de la licencia hasta los 65 años Trabajadores del Mall Plaza Norte acusan agresiones de guardias durante evacuación
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/12/2025 12:06

Enel anuncia cortes de luz en nueve comunas de Santiago para este martes 30 de diciembre

Estas interrupciones se enmarcan en trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.

Enel, empresa encargada de la electricidad en gran parte de la zona central del país, anunció que este martes 30 de diciembre habrá nuevos cortes de luz en nueve comunas de la región Metropolitana.

Cabe recordar que estas interrupciones se enmarcan en los trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.

En esta oportunidad, las comunas afectadas serán: Lo Prado, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Macul, Santiago, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea. 

Las 9 comunas de Santiago con cortes de luz este martes 30 de diciembre

  • Lo Prado: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Maipú: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas. 

  • Macul: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Reina: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

  • Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

  • Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cómo saber si tienes plata por cobrar este 2025: Revisa con tu nombre las acreencias bancarias

Lo último

Lo más visto

“Sacarte ese pijama de vieja”: Exponen potentes mensajes de Marcelo “Chino” Ríos a segundo romance

El extenista habría estado con una mujer en Viña del Mar, en paralelo a su relación con Vanessa Bourgeois, y le envió potentes mensajes a través de Instagram.

29/12/2025

Cámara capta robo de tres mujeres en Mall Plaza Norte mientras se evacuaba por peligro de incendio

A través de redes sociales se viralizó el registro de una cámara de seguridad donde se aprecia a tres mujeres, las cuales roban todo lo que pueden mientras suenan las alarmas del recinto y se solicitaba evacuar.

29/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en nueve comunas de Santiago para este martes 30 de diciembre

Estas interrupciones se enmarcan en trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.

29/12/2025

Cámaras de seguridad registraron todo: PDI repelió asalto en su contra y mató a uno de los delincuentes en Maipú

El funcionario de Investigaciones se encontraba llegando a su casa de su turno laboral cuando fue interceptado por estas tres personas.

29/12/2025