Senapred solicita evacuar sectores de Melipilla tras incendio forestal: Activó mensajería SAE - Chilevisión

Durante la tarde de este sábado, un incendio forestal está afectando un sector de la comuna de Melipilla. Personal de bomberos y brigadistas se encuentran combatiendo las llamas.

A raíz de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una solicitud de evacuación para los habitantes de los sectores: Quebrada del Carmen Alto del Carmen, Poblado Quebrada Relhue y Valle de Ulmen

Asimismo, el organismo indicó que el siniestro "Las Tinajas" se mantiene en combate.

Para reforzar el llamado a evacuación, se activó la mensajería SAE.

!!AHORA!! Bomberos #Melipilla trabajando en 3ra alarma de incendio forestal por fuego en gran extensión de pastizales con peligro de propagación a casas en Las Tinajas y Los Maitenes en apoyo brigadas #Conaf y C.B Vecinos @reddeemergencia @Bomba_Decima @Pabl0Manzanares pic.twitter.com/nDxIqSKkTK — Bayron López (@bayron_lopez01) February 14, 2026