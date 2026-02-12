Bono por Hijo: Conoce los requisitos y revisa con tu RUT si eres beneficiaria - Chilevisión

Cabe señalar que en el caso de hijos adoptados, el beneficio se genera tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva. Revisa a continuación todos los detalles.

El Bono por Hijo es un beneficio del Estado orientado a mujeres de 65 años o más que pueden aumentar el monto de su pensión.

Cabe señalar que en el caso de hijos adoptados, el beneficio se genera tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva.

Requisitos del Bono por Hijo

Para ser beneficiaria del Bono por Hijo hay que cumplir con las siguientes condiciones:

Ser madre y haber cumplido 65 años.

Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU)

Estar afiliada a alguna AFP y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009.

Tener cédula de identidad vigente.

¿Cómo se calcula el Bono por Hijo?

El bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento de tu hijo y/o hija, el que equivale al 10 % de 18 Ingresos Mínimos Mensuales (para quienes trabajen, y tengan entre 18 y 65 años). Se calcula de la siguiente forma:

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009 , se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil).

, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil). Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Consulta con tu RUT si eres beneficiaria del Bono por Hijo

Con tu RUN y fecha de nacimiento, consulta si cumples con los requisitos para pedir el Bono por Hijo. Si deseas acceder inmediatamente, ingresa con tu ClaveÚnica y continúa los pasos que te indique la plataforma hasta terminar el proceso.

También puedes pedir el Bono por Hijo con tu cédula de identidad: