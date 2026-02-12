 Bono por Hijo: Conoce los requisitos y revisa con tu RUT si eres beneficiaria - Chilevisión
Minuto a minuto
Segundo caso en la misma semana: Liberan por error a reo tras audiencia en Viña del Mar Familia pide justicia en velorio de joven asesinado y que sufrió “canibalismo” en cárcel de La Serena No se derretían a pleno sol: ¿Qué ocultan las frutillas con chocolate que venden en las playas? Ya es oficial: Revisa el listado de los 13 partidos políticos que fueron disueltos por el Servel Insólito vuelco en caso de reo liberado por error: Imputado acusado de suplantar identidad negó todo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/02/2026 13:56

Bono por Hijo: Conoce los requisitos y revisa con tu RUT si eres beneficiaria

Cabe señalar que en el caso de hijos adoptados, el beneficio se genera tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva. Revisa a continuación todos los detalles.

El Bono por Hijo es un beneficio del Estado orientado a mujeres de 65 años o más que pueden aumentar el monto de su pensión.

Cabe señalar que en el caso de hijos adoptados, el beneficio se genera tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva.

Requisitos del Bono por Hijo

Para ser beneficiaria del Bono por Hijo hay que cumplir con las siguientes condiciones:

  • Ser madre y haber cumplido 65 años.
  • Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU)
  • Estar afiliada a alguna AFP y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009.
  • Si no está afiliada a un régimen previsional, debe recibir una Pensión de Sobrevivencia (con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de 2009.
  • Debes haber residido en Chile por un periodo de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de bonificación.
  • Tener cédula de identidad vigente.

¿Cómo se calcula el Bono por Hijo?

El bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento de tu hijo y/o hija, el que equivale al 10 % de 18 Ingresos Mínimos Mensuales (para quienes trabajen, y tengan entre 18 y 65 años). Se calcula de la siguiente forma:

  • Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil).
  • Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Consulta con tu RUT si eres beneficiaria del Bono por Hijo

Con tu RUN y fecha de nacimiento, consulta si cumples con los requisitos para pedir el Bono por Hijo. Si deseas acceder inmediatamente, ingresa con tu ClaveÚnica y continúa los pasos que te indique la plataforma hasta terminar el proceso.

También puedes pedir el Bono por Hijo con tu cédula de identidad:

  • A través de una videoatención en ChileAtiende.
  • En una sucursal ChileAtiende.
  • En una oficina de tu AFP (Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital, Provida o Uno).
  • En tu municipio.
  • En tu compañía de seguros.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Este viernes inicia el pago con tarjetas bancarias en transporte público: Todo lo que debes saber

Lo último

Lo más visto

Hotel de Iquique entregó versión por supuestos desmanes de Américo previo al quiebre con Yamila Reyna

A través de un comunicado, el recinto se refirió a los hechos que se habrían registrado el pasado viernes 6 de febrero. "No existe ninguna denuncia en contra de ningún pasajero", aclaró.

12/02/2026

Ya es oficial: Revisa el listado de los 13 partidos políticos que fueron disueltos por el Servel

La medida se concretó en cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, que exige alcanzar al menos el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección parlamentaria.

12/02/2026

Hasta $54.486 de descuento: Revisa acá los resultados del Subsidio Eléctrico

Junto a la entrega del descuento del Subsidio Eléctrico, hay otras fechas claves que debes considerar si eres beneficiario. Todas comienzan a partir de este jueves.

12/02/2026

“Saldremos de esta”: Mauricio Pinilla rompió el silencio y se refirió al cáncer de piel que padece

El exfutbolista agradeció las muestras de cariño del público.

12/02/2026