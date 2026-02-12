 SHOA descarta alerta de tsunami en las costas de Chile por sismo en la zona centro-norte - Chilevisión
12/02/2026 11:16

SHOA descarta alerta de tsunami en las costas de Chile por sismo en la zona centro-norte

Luego del movimiento telúrico de magnitud 6,1 registrado en la región de Coquimbo, la entidad ha descartado la posibilidad de un tsunami en las costas.

Publicado por Lisette Pérez

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país luego del sismo que se registró en la zona centro norte.

Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las 10:47 horas, tuvo una intensidad de 6.1 y su epicentro fue  a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo. 

