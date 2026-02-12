 “Luego te va a romper la cabeza”: Yamila Reyna encendió las alarmas tras particulares interacciones en redes sociales - Chilevisión
12/02/2026 10:28

“Luego te va a romper la cabeza”: Yamila Reyna encendió las alarmas tras particulares interacciones en redes sociales

La actriz habría denunciado a Américo por los hechos ocurridos durante el fin de semana, que habrían generado el quiebre definitivo entre ambos.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Yamila Reyna encendió las alarmas entre sus seguidores en redes sociales por unas particulares interacciones que realizó en el último video de su cuenta de Instagram.

En él, la actriz hace un recuento de lo que fue el Festival Oro Verde en Empedrados y, tras darse a conocer los detalles del quiebre entre ella y Américo, Reyna comenzó a dar "me gusta" a algunos comentarios.

La interacción de Yamila Reyna

En ese contexto, una seguidora escribió: "Hazle honor a tu apellido ¡Reina! Te rompió el corazón, te rompió el celular, luego te va a romper la cabeza y así suma y sigue".

En esa misma línea, ella agrega: "Corta ahora de raíz, no te dejes convencer, por favor, ¡estás a tiempo!" y Yamila le dio "me gusta" a dicho comentario.

"Si el tipo fue violento o tuvo actitudes violentas, te felicito, Yamila, por salir de ahí", mencionó otra usuaria y la actriz también reaccionó.

Finalmente, es importante destacar que durante la noche de este miércoles, Cecilia Gutiérrez informó que Yamila Reyna denunció a Américo en una comisaría en Vitacura por los incidentes ocurridos el fin de semana.

Revisa las publicaciones de Instagram:

