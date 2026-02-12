 VIDEO | Fuertes ráfagas de viento en Valparaíso desprenden el techo del Hospital Van Buren - Chilevisión
12/02/2026 09:55

VIDEO | Fuertes ráfagas de viento en Valparaíso desprenden el techo del Hospital Van Buren

Fuertes vientos desprendieron parte del techo del Hospital Van Buren en Valparaíso. No hay reporte de personas heridas, pero causó gran impresión entre quienes transitaban cerca del lugar. Una estación automática de la Escuela de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso registró dicha ráfaga en 74 kilómetros por hora. La Armada informó sobre el estado de los vientos en otros sectores de la ciudad. Se alcanzaron 72 y 76 kilómetros por hora en el faro Punta Duprat y en el muelle Barón, respectivamente.

