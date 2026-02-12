“Yo tenía miedo que...”: Pareja de reo acusado de canibalismo rompe el silencio y realiza grave denuncia - Chilevisión

Ashley San Martín, pareja del acusado, conversó en exclusiva con CHV Noticias y entregó antecedentes sobre Fuentes, que ahora se encuentra en un recinto de máxima seguridad.

Impacto ha generado la muerte de un reo al interior de la cárcel de La Serena, donde Felipe Sepúlveda Ramos (26) fue asesinado por su compañero de celda, Manuel Ignacio Fuentes Martínez (21).

Además, Fiscalía investiga actos de canibalismo de Fuentes, ya que la víctima presentaba lesiones en la zona del ojo, oreja, parte de la cara y en una de sus manos.

Pareja de reo acusado de canibalismo asegura que no recibió ayuda

La mujer quien se conoció con el reo cuando ella tenía 11 años y él 12, y con quien tiene un hijo en común, afirmó que ella temía esta situación y buscó ayuda, pero no fue escuchada.

"Yo tenía miedo que él se hiciera algo o que le hiciera algo a otra persona. Fui a pedir ayuda a la asistente social para que a él lo vea un psicólogo porque no estaba bien", partió declarando.

La mujer agregó que la asiste social le dijo que iban a enviar a un especialista a verlo y después la llamarían, sin embargo, esa llamada nunca llegó.

Además, San Martín hizo una grave acusación. "Las celdas eran terribles, él a veces me llamaba y las celdas estaban llenas de agua, no tenía sábanas, tampoco colchón, no le llevaban comida y estaba súper flaco… Todo esto se puso haber evitado, lo estaban volviendo loco".