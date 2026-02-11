Fran Virgilio habló por primera vez de la infidelidad de Karol Lucero y reveló desconocidos detalles: “Es terrible” - Chilevisión

La influencer rompió el silencio tras la mediática infidelidad del comunicador que salió a la luz y contó cómo enfrentó ese momento, lo que aprendió y cómo proyecta su futuro.

Fran Virgilio rompió el silencio y habló por primera vez de su quiebre amoroso con Karol Lucero, luego de la infidelidad con la DJ Isi Glock.

La influencer contó detalles de cómo vivió el complejo momento a pocos meses de celebrar su matrimonio con el comunicador en conversación con Pamela Díaz para su programa Sin Editar.

En ese sentido, reconoció que lo pasó mal “en su momento sí, pero ahora estoy bien, la gente es un amor conmigo. Avancé de la forma en que avancé gracias a la gente, sentir ese cariño en redes sociales de las personas que no me conocen es lindo”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sobre su relación actual con Karol Lucero, sostuvo que, aunque se encuentran “bien”, no se hablan. “No soy rencorosa, no hay nada de venganza. Duramos 7 años y casados como uno… no hay que casarse”, aseguró.

Fran Virgilio cuenta cómo vivió la infidelidad

Fran Virgilio también profundizó en el momento en que se hizo pública la infidelidad de Karol Lucero y el impacto que tuvo en ella la noticia.

“Estaba bloqueada, sentía como que estaba acá pero no estaba, como qué pasó, todo explotó y a parte público, es terrible”, sinceró.

De todas maneras, la joven recalcó que ese proceso quedó atrás y que hoy está concentrada en mejorar para sí misma con terapia y ayuda de sus familiares y amigos.

“Me siento en el mejor momento de mi vida”, celebró.