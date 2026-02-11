“Escuchaban los gritos”: Pablo Candia relató supuesta escena de celos de Américo a Yamila Reyna - Chilevisión

En Plan Perfecto se destapó un supuesto episodio que ocurrió cuando la actriz era parte del programa de cocina y compartió con otro compañero actor.

El periodista Pablo Candia entregó nuevos detalles en Plan Perfecto sobre el presunto quiebre amoroso entre Yamila Reyna y Américo. Ahora desclasificó una situación que habría vivido la actriz con el cantante, mientras era parte de la competencia de Top Chef Chile.

“Me acaba de escribir una fuente que compartió con Yamila un buen rato y me dice que Américo tenía comportamientos bastante erráticos y fuertes en cuanto a los celos”, destapó.

El panelista señaló que “en la época de Top Chef, Américo llamaba constantemente a Yamila por teléfono, la gritoneaba por teléfono y claro, generalmente Yamila estaba en el programa”.

“Había un celo de una manera empedernida por alguien en particular”, contó.

Los celos de Américo con participante de Top Chef VIP

El problema en cuestión de Américo habría sido por celos hacia otro actor que estaba en la competencia gastronómica junto a Yamila Reyna.

“Me especifican que Américo habría tenido una obsesión con el actor Álvaro Gómez. Le generaba celos y llamaba constantemente a Yamila, y los otros compañeros, me decían, escuchaban los gritos de Américo al teléfono”, detalló.

Candia aseguró que luego de ese episodio “ella estaba muy ilusionada de la relación que tenían pero fue heavy lo mal que lo pasó a nivel interno por los celos que le generaba Álvaro Gómez a Américo”.