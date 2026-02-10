Cecilia Gutiérrez reporta presunto quiebre de Américo y Yamila Reyna: Habrían tenido fuerte discusión - Chilevisión

A través de sus redes sociales, la periodista de espectáculos contó que el término de la relación se produjo luego de la participación de ambos en el Festival de Empedrado, una localidad cera de Talca.

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez sorprendió la noche de este martes al reportar que Américo y Yamila Reyna habrían terminado su relación sentimental.

A través de un video en Instagram, la panelista de Primer Plano aseguró que el cantante y la actriz estuvieron juntos el fin de semana en el Festival de Empedrado, una localidad cera de Talca.

"Ella como animadora del evento y él como parte de la parrilla el día sábado junto a Stefan Kramer", detalló, para luego mostrar un video que fue registrado esa jornada.

"Todo bien hasta que se termina el festival, porque algo sucedió que hizo que todo cambiara", contó en la red social. "Hubo un incidente en las cabañas en que ellos estaban, que estaban destinadas a los artistas y el staff", sostuvo.

¿Cuál habría sido el origen del quiebre? Según dijo Gutiérrez, se reportaron "gritos, peleas y luego habría sucedido un incidente en una bomba de bencina camino a Santiago, cerca de Talca".

"No especifican a qué se refieren con ese episodio (sus fuentes), pero tratan a Americo de violento. Insisto que esto es lo que le comentaron en redes", relató en la plataforma.

Américo habría mandado a buscar el perro que tiene con Yamila

La comunicadora continuó su reporte al asegurar que habló con el círculo cercano de Américo, desde donde le dijeron que el artista "no había tenido episodios de ese tipo", pero que "algo sucedió, digamos, una pelea bastante subida de tono".

Esta, agregó Gutiérrez, se "habría prolongado durante todo el viaje de vuelta a Santiago". "Definitivamente esta pareja termina su relación el fin de semana, él incluso ahora está en la casa de su ex, de Pepa (Órdenes), con sus hijos", declaró en el video.

Incluso, finalizó su mensaje al informar que Américo "habría mandado a buscar el perrito que tenía junto a Yamila" y que "estaría sacando sus cosas durante el este corto plazo". Además, ambos estarían evaluando su participación en la Gala del Festival de Viña.

"Yo insisto con los temas de las relaciones, con no ser tan tajantes porque cada relación es un mundo, pero ahora, en este momento, ellos sí están terminados", concluyó la periodista.

Mira el registro a continuación: