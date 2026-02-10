 “No van a creer lo que pasó”: Naya Fácil reveló percance con su nuevo Tesla a pocos días de comprarlo - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Los mojaban con manguera: Acusan a cuidadoras de maltrato a adultos con discapacidad cognitiva Detienen a dos cuidadoras por maltrato a adultos con discapacidad en Ñuñoa Harold Mayne-Nicholls abre cuenta en Patreon para pagar deuda de campaña presidencial Pintura inspirada en Camila Polizzi desató polémica en Concepción: Fue exhibida en recinto municipal Contraloría detecta millonarias irregularidades en gestión de recursos por megaincendio de Valparaíso en 2024
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/02/2026 23:24

“No van a creer lo que pasó”: Naya Fácil reveló percance con su nuevo Tesla a pocos días de comprarlo

Fue este lunes cuando la influencer dio a conocer su última compra, un lujoso auto avaluado en casi $200 millones. Ahora, fue hasta sus historias de Instagram para relatar un curioso problema que surgió con el vehículo.

Publicado por CHV Noticias

A pocos días de su millonaria y lujosa compra, Naya Fácil anunció en sus redes sociales un cambio de "último minuto" sobre el costoso Tesla que adquirió esta semana.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenidos contó que había comprado un vinilo para cambiar el color gris original que posee el moderno y tecnológico vehículo.

Sin embargo, tomó la repentina decisión de cambiar el color por uno nuevo, el cual no fue revelado. ¿El problema? Ya había comprado el material con el respectivo primer color, y estaba todo listo para su instalación.

El problema de Naya Fácil con su nuevo Tesla

"Mis facilines, no van a creer lo que acaba de pasar, hay un cambio radical", comenzó diciendo en la plataforma. "Yo soy así con mis ideas", aclaró de entrada.

"Ustedes no me van a creer cómo de la nada se me prendió la ampolleta, pero mi hermana me lo había dicho ya y ayer me habló el Tomi y de la nada quise cambiar el color", confesó a sus seguidores.

Fue ahí cuando advirtió el inconveniente: "Viene viajando el vinilo que yo ya compré, llega mañana y tengo todo el equipo que le va a instalar el vinilo y ya no quiero el color".

"Se me ocurrió otro color y no sé cómo lo voy a solucionar, el color lo encargué hace 10 días chiquillos", recalcó Naya al cierre del video, sin desclasificar el nuevo color y sin contar cómo solucionará el problema.

Mira la historia a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

Lo último

Lo más visto

Cecilia Gutiérrez reporta presunto quiebre de Américo y Yamila Reyna: Habrían tenido fuerte discusión

A través de sus redes sociales, la periodista de espectáculos contó que el término de la relación se produjo luego de la participación de ambos en el Festival de Empedrado, una localidad cera de Talca.

10/02/2026

Mató a compañero de celda: Quién es el reo acusado de canibalismo en cárcel de La Serena

El brutal asesinato remeció a la población penal de Huachalalume, en la región de Coquimbo. Tras confesar el hecho, el reo fue trasladado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), en Santiago.

10/02/2026

VIDEO | Los mojaban con manguera: Acusan a cuidadoras de maltrato a adultos con discapacidad cognitiva

En uno de los registros, se aprecia a las cuidadoras mojando con una manguera a una de las mujeres.

10/02/2026

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

 Más de 75 mil personas podrán verse beneficiados con la devolución. Para recibir el pago debes aceptar la propuesta e ingresar tus datos bancarios. Hay plazo hasta el 15 de marzo.

10/02/2026