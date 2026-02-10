“No van a creer lo que pasó”: Naya Fácil reveló percance con su nuevo Tesla a pocos días de comprarlo - Chilevisión

Fue este lunes cuando la influencer dio a conocer su última compra, un lujoso auto avaluado en casi $200 millones. Ahora, fue hasta sus historias de Instagram para relatar un curioso problema que surgió con el vehículo.

A pocos días de su millonaria y lujosa compra, Naya Fácil anunció en sus redes sociales un cambio de "último minuto" sobre el costoso Tesla que adquirió esta semana.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenidos contó que había comprado un vinilo para cambiar el color gris original que posee el moderno y tecnológico vehículo.

Sin embargo, tomó la repentina decisión de cambiar el color por uno nuevo, el cual no fue revelado. ¿El problema? Ya había comprado el material con el respectivo primer color, y estaba todo listo para su instalación.

El problema de Naya Fácil con su nuevo Tesla

"Mis facilines, no van a creer lo que acaba de pasar, hay un cambio radical", comenzó diciendo en la plataforma. "Yo soy así con mis ideas", aclaró de entrada.



"Ustedes no me van a creer cómo de la nada se me prendió la ampolleta, pero mi hermana me lo había dicho ya y ayer me habló el Tomi y de la nada quise cambiar el color", confesó a sus seguidores.

Fue ahí cuando advirtió el inconveniente: "Viene viajando el vinilo que yo ya compré, llega mañana y tengo todo el equipo que le va a instalar el vinilo y ya no quiero el color".

"Se me ocurrió otro color y no sé cómo lo voy a solucionar, el color lo encargué hace 10 días chiquillos", recalcó Naya al cierre del video, sin desclasificar el nuevo color y sin contar cómo solucionará el problema.

Mira la historia a continuación: