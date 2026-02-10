Naya Fácil va a “tunear” su Cybertruck: Las modificaciones que le hará a su camioneta de $170 millones - Chilevisión

La influencer estrenó esta semana su nuevo vehículo de lujo y contó en Plan Perfecto que ya está trabajando para realizarle los primeros cambios, iniciando por sacar el color original.

Naya Fácil sorprendió este lunes al revelar que se compró un lujoso vehículo. Se trata ed una camioneta modelo Cybertruck de la marca Tesla, con un valor de entre $160 y $170 millones de pesos chilenos.

Dentro de sus principales atributos destaca su diseño, apto para absorber impactos en colisiones frontales y laterales, tecnología que genera gráficos 3D para detectar personas, objetos y otros vehículos mientras se conduce y vidrios blindados, entre varias otras comodidades.

Además, al igual que a sus anteriores vehiculos, la exreina del Festival de Viña le puso nombre a su nueva adquisición y la bautizó como la Nayatruck.

Según contó en conversación con Plan Perfecto, “mis facilines escogieron el nombre y le pusimos NayaTruck. Después de varias encuestas de Instagram llegamos a ese nombre”.

Los cambios que tendrá la Nayatruck

El nuevo nombre no será el único cambio que incorporará Naya Fácil, ya que se encuentra trabajando para poder cambiar el color de la camioneta.

“Se viene un color muy lindo. Obviamente, fiel a mi estilo no iba a quedar de ese color que la publiqué así que estamos mandando a pedir el vinilo que viene viajando desde afuera para ponerle un color bonito”, reveló al programa de Chilevisión.

La influencer contó que la inspiración le llegó gracias a que “anduve de viaje en Dubai y lo vi allá en color verde”.

Eso la motivó y comenzó a realizar los trámites para adquirirla en Chile: ”Entonces me puse a investigar y efectivamente se podían importar este tipo de autos así que fue un trabajo de harta investigación hasta lograr tenerlo”.