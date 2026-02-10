“No ando con cosas truchas”: Exesposo de Belén Soto rompió el silencio por quiebre del matrimonio - Chilevisión

Branko Bacovich habló por primera vez sobre el fin de su matrimonio con la influencer, el que confirmaron a inicios del 2024. El ingeniero habló de las críticas que recibió y se sinceró sobre cómo enfrentó el quiebre en medio de propuestas de televisión.

Branko Bacovich, exesposo de Belén Soto, rompió el silencio por primera vez tras su separación matrimonial y habló del complejo momento que vivió.

El ingeniero compartió su experiencia tras el quiebre amoroso, la exposición mediática que enfrentó y qué fue lo más difícil de ese proceso, asegurando que incluso tuvo propuestas para ingresar a diversos realitys shows.

“Al momento que me separé tuve muchos haters en redes sociales, también gente que me apoyó mucho y agradecido, pero obviamente a la gente le encanta el morbo, ‘si eran una pareja feliz, ‘¿por qué terminaron?’, etc”, reflexionó en el podcast “Emprende motores”.

“Me llamaban de todos los canales de televisión, querían que entrara al reality, pero no estaba bien mentalmente ni psicológicamente, y ofrecían muy buenas lucas, pero yo estaba pensando en cómo salir de ese hoyo”, asegruró.

Sobre la exposición que tuvo, Branko Bacovich relató que “recuerdo ir a comer para salir de la casa, del encierro, y que en el restaurante te apunten veinte personas”.

“Me dieron duro con eso por un par de meses. Es complicado estar en esa posición y no se lo deseo a nadie, pero se entiende al estar expuesto”, aseguró.

Finalmente, sobre las críticas que recibió tras su separación, sostuvo que “la gente fue muy mala conmigo innecesariamente, porque yo hice las cosas bien en mi relación… Yo soy una persona transparente con mis amigos, con mi pareja, con mis negocios, no ando con cosas truchas”.

El quiebre de Branko Bacovich y Belén Soto

Branko Bacovich y Belén Soto se casaron en Tulum, México en noviembre de 2022, tras siete años de relación en una boda que reunió a varios rostros del espectáculo en un exclusivo hotel.

Sin embargo, a finales de 2023 surgieron rumores sobre un posible quiebre en medio de la celebración de cumpleaños de Soto, en la que no apareció su marido.

Finalmente, en enero de 2024, la propia Belén Soto confirmó su separación “por temas personales” y aclarando que “no hay terceras personas involucradas”.