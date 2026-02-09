Consulta con tu RUT el Subsidio Familiar Automático 2026: Beneficiarios acceden a 22 mil sin postulación - Chilevisión

Esta ayuda económica se entrega de manera automática y sin postulaciones y solo es necesario cumplir con ciertos requisitos.
El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico destinado a beneficiar, de manera automática y sin necesidad de postulaciones, a niños, niñas y adolescentes (causantes) menores de 18 años que forman parte del 40% más vulnerable de la población.
Esta ayuda económica se entrega de manera automática y sin postulaciones y solo es necesario cumplir con ciertos requisitos.
El niño, niña o adolescente (causante del beneficio) debe cumplir con los siguientes requisitos para acceder al beneficio:
El Subsidio Familiar Automático entrega en 2026 un monto de $22.007 por cada carga acreditada. Esta cifra se puede duplicar a $44.014 en caso de que el causante sea una persona con discapacidad.
El pago lo realiza el Instituto de Previsión Social (IPS) a través de la modalidad prescencial en sucursales de BancoEstado o centros de pago de la Caja de Compensación Los Héroes.
Para saber si eres beneficiario del Subsidio Familiar Automático, se debe ingresar el RUN del niño, niña o adolescente causante del beneficio, haciendo clic en el siguiente enlace.