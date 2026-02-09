 Consulta con tu RUT el Subsidio Familiar Automático 2026: Beneficiarios acceden a 22 mil sin postulación - Chilevisión
09/02/2026 13:11

Consulta con tu RUT el Subsidio Familiar Automático 2026: Beneficiarios acceden a 22 mil sin postulación

Esta ayuda económica se entrega de manera automática y sin postulaciones y solo es necesario cumplir con ciertos requisitos. 

El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico destinado a beneficiar, de manera automática y sin necesidad de postulaciones, a niños, niñas y adolescentes (causantes) menores de 18 años que forman parte del 40% más vulnerable de la población.

Esta ayuda económica se entrega de manera automática y sin postulaciones y solo es necesario cumplir con ciertos requisitos. 

Requisitos para acceder al Subsidio Familiar Automático 

El niño, niña o adolescente (causante del beneficio) debe cumplir con los siguientes requisitos para acceder al beneficio:

  • Ser menor de 18 años.
  • Niños y niñas hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.
  • Niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad.
  • Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Montos del Subsidio Familiar Automático

El Subsidio Familiar Automático entrega en 2026 un monto de $22.007 por cada carga acreditada. Esta cifra se puede duplicar a $44.014 en caso de que el causante sea una persona con discapacidad. 

El pago lo realiza el Instituto de Previsión Social (IPS) a través de la modalidad prescencial en sucursales de BancoEstado o centros de pago de la Caja de Compensación Los Héroes.

Revisa con tu RUT si eres beneficiario del Subsidio Familiar Automático 

Para saber si eres beneficiario del Subsidio Familiar Automático, se debe ingresar el RUN del niño, niña o adolescente causante del beneficio, haciendo clic en el siguiente enlace. 

