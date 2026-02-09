 Por homicidio calificado: Detienen y formalizan a un segundo implicado en el fatal atropello en Huechuraba - Chilevisión
09/02/2026 11:23

Por homicidio calificado: Detienen y formalizan a un segundo implicado en el fatal atropello en Huechuraba

El Teniente Coronel Felipe Ríos, OS-9 de Carabineros y el fiscal Gonzalo Gutiérrez, Fiscalía Centro Norte, brindaron una conferencia donde entregaron nuevos antecedentes del fatal atropello en Huechuraba, donde perdieron la vida dos jóvenes. Aparte del conductor, quien está en prisión preventiva, se detuvo a un segundo sujeto, quien era su acompañante y también fue formalizado por homicidio calificado. Este segundo detenido se encuentra en tránsito luego de que no fuera aceptada por el tribunal su prisión preventiva y Fiscalía apelara. 

